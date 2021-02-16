Şakak Nedir, Vücudun Neresidir? Şakaklarda Ağrı Neden Olur?

Sağ ve sol şakak ağrısı, şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Bu tür ağrılar ise genellikle dinlenme, şakaklara nane yağı sürerek şakakları ovalayarak ve şakaklara soğuk kompleks uygulayarak ağrı hafifletilebilir.

Şakaklarda Ağrı Neden Olur?

Yapılan araştırmalara göre gelişmiş ülkelerdeki insanların %70'i şakaklarda sürekli ve tekrar eden ağrılara maruz kalıyor. Şakak ağrılarına genellikle zonklama, alın ağrısı ve basınç da eşlik eder. Şakak ağrısının tedavisi için Kulak Burun ve Boğaz doktoruna gitmeniz gerekir. Şakak ağrısı sağ ya da sol şakakta ya da her ikisinde birden meydana gelir. Şakak ağrısı aynı zamanda sinüzit, gerilim, migren, beyin tümörü ve küme tipi baş ağrıları gibi çok farklı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Bunlar ise;

Besin Kaynaklı Şakak Ağrısı: Şakak ağrısına neden olabilecek diğer nedenler ise, nitrat, sülfit ya da mosodyum açısından zengin olan besinler şakakta ağrıya neden olabilir. Bunlar, çikolata, baharatlı yiyecekler, şarap, çin yemeği, işlenme konserve ürünler vb.

Beyin Tümörü: Şakaklarda ağrıya neden olan en önemli hastalıklardan birisi de beyin tümörüdür. Beyin tümörü olan kişiler, şakak bölgesinde yoğun baş ağrısına neden oluyor. Kişide görülen diğer belirtiler ise bulantı, kusma, davranışta problemler, görme bozuklukları, konuşmada ve duymada problem yaşanabilir.

Migren: Migren ağrısı da şakaklarda ağrıya neden olabilir. Yaklaşık olarak erkeklerin 'inde kadınların ise, %6'sında migren ağrısı gözlemleniyor.

Stres: Yoğun stres, şakaklarda ağrıya neden olabilir. Bu ağrı alın ve boyun bölgesine yayılabilir. Stres, uykusuzluk ve öğün atlama gibi nedenler, şakaklarda ağrıya neden olabilir.

Şakak Ağrılarının Diğer Nedenleri

Sinüzit hastalığı

Küme tipi baş ağrısı

Diş gıcırdatmak

Temporal arterit

Yüz nevralijisi

Temporal lop tümörleri: Beynin şakak bölgesinde oluşan tümörlerdir.

Çene ekleminde oluşan sorunlar

Hamikrani Kontinua: Ameliyat sonrasında görülen ağrılardır.

Şakak Ağrısı Nasıl Geçer?

Şakak ağrısı, doğru bir tanı ve tedavi yöntemi ile geçebilir. Şakak ağrısı çeken kişiler Kulak Burun Boğaz doktoruna giderek kısa bir süre içinde gerekli tüm test ve tetkikler yapılabilir. Aynı zamanda soğuk kompleks uygulayarak ve nane yağı ile şakak bölgesinde masaj yaparak ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.