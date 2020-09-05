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05.09.2020 - 01:56 |

Sami İsminin Anlamı Nedir? Sami Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaşadığımız çağ içerisinde Sami ismi çok fazla bilinmese bile, son zamanlarda yeniden ilgi görmeye başladı. Erkek çocukları için kullanılan bu güzel ismin anlamını pek çok kişi merak ediyor. Peki Sami isminin anlamı nedir? Sami ne demek, ne anlama gelir? İşte cevaplar.

Sami İsminin Anlamı Nedir? Sami Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Sami Arapça kökenli bir isimdir. Özellikle eski dönemlerde daha fazla kullanılan bu isim yeniden popüler olmaya başladı. İki farklı anlamı üzerinden değerlendirilen Sami adı, anlamları ile sevilen adlar içerisinde geliyor.

Sami Ne Demek?

Arapçadan Türkçeye geçerek uzun bir süredir yerleşik olarak kullanılan Sami ismi, erkek çocuklarına verilebilecek en güzel adlar içerisinde yer almaktadır. Ayrıca değişik anlamları ile beraber dilediğiniz anlamı üzerinden erkek çocuğunuz için bu ismi verebilirsiniz.

- İşiten, duyan, dinleyen. Dinleyici.
- Yüce, yüksek.

Böylesi güzel ve etkili anlamları nedeniyle günümüzde yeniden dikkatleri üzerine toplayan Sami adı, ayrıca okunuşu üzerinden de kulakta hoş bir etki yaratmaktadır. Kolayca telaffuz edilmesi ve sevilen anlamları ile erkek çocukları için kullanılan isimlerden biridir.

Sami ayrıca eski dönemlerden bu yana Türkçede en çok bilinen ve yaygın isimler arasında yer almaktadır. Sosyal medyada ilgi görmesi ile beraber tekrar gündeme gelen Sami adı, minik yavruları için isim arayan pek çok anne ve baba adına önemli alternatifler arasına girmiş durumda.

Sami İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Sami isminin Kur'an'da geçip geçmediği internet üzerinden araştırılan bilgiler içerisinde yer almaktadır. Sami ismi Kur'an'da yer almaz. Kökeni Arapçadan gelen bu güzel isim erkek çocukları için günümüze Türkçede yeniden ilgi görmeye başladı.

Ayrıca Sami ismi tek başına kullanabilir veya başka isimlerle bir araya getirebilirsiniz. Özellikle yüce ve yüksek anlamları üzerinden oldukça beğeni topladığını dile getirmek mümkün.

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