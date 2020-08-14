Sanal oyunlar çocukların bilinçaltını nasıl etkiliyor?

Yaşadığımız dijital çağda gelişen teknoloji ile telefon, bilgisayar ve tabletler hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdi. Özellikle çocukların ve gençlerin internette gereğinden fazla vakit geçirmesi dijital bağımlılığa yol açıyor.

Mavi Balina, Momo, Mavi Bebek gibi oyunlardan sonra şimdi de tehlike çanları Gangster oyunu için çalıyor.Gangster isimli suç oranı yüksek bir şehirde geçen oyunda, oluşturduğunuz karakter, telefonla gelen talimatla mühimmat alarak görevleri üstleniyor. Görevleri tamamlamak için de önce bir araba çalması gerekiyor. Rastgele araba çalan karakter, binbir çeşit silahla New Vegas'taki gangsterleri öldürüyor.

Çocuğumu dijital bağımlılıktan nasıl kurtarırım?

Bazen çocukları oyalamak için bazen ise keyfi olarak önlerine sunulan bu oyunlar, ölümlere bazen ise evden kaçmalara bile sebebiyet verebiliyor. Peki, çocuğu bilinçaltında oluşan bu sanal dünyadan yani dijital bağımlıktan nasıl kurtulabiliriz?

Bu sorunun çözümünün yine bilinçaltında olduğunu dile getiren Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz "Kabul etmek zorundayız ki bizim yetiştiğimiz çağ ile çocuklarımın yetiştiği çağ arasında büyük fark var. Çocuklarımızın yetenekleri ve algı seviyeleri farklı ve teknoloji ile iç içe büyüyorlar. Bu yüzden gerçek olmayan bu dünya ile birlikte mutsuz, hareketsiz ve asosyal bireyler yetişiyor. Bu noktada özellikle ailelere büyük iş düşüyor. Çünkü çocuğun hayatında bir denge oluşturmak adına, anne ve babanın dijital dünyaya daha farklı bakması gerekiyor.

"Sosyalleşme ve dijital çağ arasında bir bağ kurun"

Bu kapsamda anne ve babaya düşen en önemli görev kendi büyüdükleri çevrede öğretilen mutlu sosyalleşme yolları ile günümüzdeki dijital çağ ile bir bağ oluşturması gerekiyor. Ebeveynler çocukları ile daha fazla vakit geçirerek sosyal aktivitelerde bulunmalı ve kişisel işlerini çocukların uyku saatine getirmelidirler. Anne ve baba ile verimli ve keyifli vakit geçiren bir çocuk dijital dünyadan da yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacaktır. İlk süreçte çocuk tarafından itirazlar gelse de zamanla sosyal aktiviteye alışacaktır" dedi.