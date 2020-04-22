Sandy Kumaş Nedir? Sandy Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Sandy kumaş, aslında polyester özellikte bir kumaş türüdür. Likra ve polyester karışımı ile kumaşa elastiklik kazandırılır. Polyester kumaşların hemen hemen bütün özelliklerini, sandy kumaşta da görebilirsiniz.



Sandy Kumaş Nedir?



Sandy kumaş önceden genel olarak belirli bir yaş üstündeki kadınların giydiği bluz elbise kumaşlarıydı. Bu kumaş türünde, elastan ve polyester ipliklerden imal edilenlere sık sık rastlanmaktadır. Son dönemde sandy kumaş, daha çok geliştirilerek, boydan elbise çeşitleri için de kullanılmaktadır. Parlak ve düz bir yüzeye sahip olan sandy kumaşın, yerine göre kalın veya ince örme özelliği bulunur.



Sandy Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Son iki senedir sandy kumaşlar arasından, özellikle pliseli olan elbiseler, oldukça revaçtadır ve fazlaca imal edilmektedir. Bu tür kumaşın kalitelisi de olmakla birlikte, ucuz ve kalitesiz olanların da fazlaca üretimi yapılmaktadır.



Sandy kumaş özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:



- Görüntü olarak oldukça hoş bir görünüme sahiptir.

- Kırışma zor olur.

- Çamaşır makinesinde, düşük derece ayarında yıkanabilir.

- Sağlam bir kumaş çeşididir.

- Renkleri çok canlı göstermesinden ötürü, oldukça şık görünmektedir.

- Dökümlü ve kullanış açısından çok rahat olan bir kumaş türüdür.

- Parlak bir yüzeyi vardır.

- Özellikle yaz ve mevsim geçişi dönemlerinde kullanılmaktadır.