Şansımızı aşırı zorlamayalım

Bugün ne yapılabilir? Ay’ın ışığı iyice küçülmekte. Bugünlerde bitişler, sonlanmalar daha çok dikkatimizi çekebilir. Yeni bir adım atmaktansa, beklemeyi tercih etmek faydalı olacak. Böyle zamanlarda beklenmedik gelişmeler olaylara bakışımızı değiştirebilir. Aynı zamanda kendimize dönmek ve enerji biriktirmek için uygun bir gündeyiz.

Nelerden kaçınmalı? Gün boyunca ilişkilerimize ve karşılıklı konulara daha özenli yaklaşalım. Bizi baskılayan ve zorlayan koşullar olabilir. Erkek figürler ya da otoritelerle ilgili işlerde çözümlenmesi gereken durumlar yaşayabiliriz. Israrcı tutumlarla karşılaşabiliriz. Böyle zamanlarda korkularımızı anlamak ve kendimizi yenilemek için daha fazla gayret gösterebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Kartal Daha fazla anlayışa ihtiyacımız var. Güne enerjisini veren Kartal cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurgular. Ancak ikili ilişkilerimizde daha uyumlu olmaya özen göstermeliyiz.