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17.02.2021 - 18:20 |

Şant Nedir, Neden Takılır? Hangi Hastalıklarda Şant Ameliyatı Yapılır?

Günümüzde görülen farklı pek çok hastalık bulunmaktadır. Bunlardan birisi de beyinde sıvı birikimidir. Beyinde sıvı birikimi sonrasında bir cerrahi operasyon geçirilmektedir. Bu anlamda karşımıza şant çıkmaktadır. Peki şant nedir, neden takılır? Hangi hastalıklarda şant ameliyatı yapılır? Sizlere şant ameliyatı hakkında bilinmeyenleri detaylıca derledik.

Şant Nedir, Neden Takılır? Hangi Hastalıklarda Şant Ameliyatı Yapılır?
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Beyinde su toplanması tıpta hidrosefali hastalığı olarak bilinmektedir. Bu hastalığa sahip kişiler cerrahi tedavi ile düzelmektedir. Şant ameliyatı adı verilen bu operasyon ile fazla sıvı beyinden alınır.

Şant Nedir?

Hidrosefali hastalığı günümüzde en çok merak edilen sağlık problemlerinden birisidir. Hidrosefali beyin omurilik sıvısının kişilerin beyninde ve çevresinde fazla bulunması bu sıvının emiliminin zar dokusu tarafından yapılmaması sonucunda ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Şant ise hidrosefali hastalığında kullanılan bir tedavi yöntemi olmaktadır.

Kafatasında aşırı su birikimi küçük yaşlarda, yetişkinlerde veya çocuklarda farklı belirtiler göstererek ortaya çıkmaktadır. Genellikle 6 ile 10 yaş arası çocuklarda kafatası kemikleri sertleşmektedir. Fakat bu sertleşme öncesinde ortaya çıkan hidrosefali kafatasında bazı çekil bozuklukları ve su birikimine göre aşırı büyümeye neden olmaktadır. Yetişkinlerde ise bu hastalığın belirtileri çocuklara göre farklılık göstermektedir. Bu sağlık sorunlarından dolayı sant tedavisi uygulanmaktadır. Beyin ve çevresinde meydana gelen su birikintisini engellemek için kullanılan bir tedavi yöntemi olmaktadır.

Şant Neden Takılır?

Şant bu hastalığa sahip kişilerin belirli bölgelerine şant takılmaktadır. Kafatasından bir delik açılarak bir ucunun beyinde yer alan borunun beyindeki fazla olan sıvıyı boşaltılması için baş, boyun ve karın bölgesi altına yerleştirilen işlemdir. Beyin omurilik sıvısının çok artması nedeni ile yapılan bir ameliyat olan şant ameliyatında amaç fazla sıvının boşaltılmasıdır. Fazla sıvı boşaltılarak beyin sıvı emiliminin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Hangi Hastalıklarda Şant Ameliyatı Yapılır?

Kişilerin beynin içerisindeki fazla sıvı artışı kafa içi basıncını artmasına ve organların sıkışmasına neden olmaktadır. Bu da unutkanlık sorunlarına sebep olur. Beynin tüm fonksiyonlarını bozan bu fazla sıvı kişilerin günlük hayatlarını oldukça kötü etkilemektedir. Bu duruma hidrosefali adı verilmektedir. Şan ameliyatı bu hastalığa sahip kişilerde uygulanmaktadır.

Hidrosefali hastalığına neden olabilecek pek çok faktör bulunmaktadır. Doğuştan, sonradan çok farklı faktörlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Buna bağlı olarak hidrosefali hastalığına neden olabilecek etmenler şunlardır:

- Kanamalar
- Travmalar
- Menenjit hastalığı
- Felç ve kan pıhtısı
- Merkezi sistem enfeksiyonları ve
- Beyin tümörlerine bağlı olarak gelişebildiği gibi doğumsal sebeplerle de hidrosefali hastalığı karşımıza çıkmaktadır.

 

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