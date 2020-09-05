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05.09.2020 - 01:35 |

Sara İsminin Anlamı Nedir? Sara Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sara, bir hastalık adı olmasına rağmen, insan ismi olarak da kullanılıyor. Son dönemde popülerliği artan isimler arasındadır. Sara isminin ne anlama geldiğini öğrenip, çocuğunuza bu ismi koyabilirsiniz. Sara isminin ne anlama geldiğini derledik.

Sara İsminin Anlamı Nedir? Sara Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Sara, İbranice kökenli bir sözcüktür. Dilimize İbraniceden geçmiştir. Daha ziyade kız çocukları için ku
isimdir. İbraniceden Türkçeye geçen bu isim çok yaygın olmasa bile eski zamanlardan bu yana Türkiye'de kullanılıyor. Daha çok kız çocukları için verilen bu ismin en yaygın bilinen anlamı prensestir.

Sara İsmi Ne Demek?

Sara ismi Türk kökenli bir sözcük değildir. Normalde bu kelimenin okunuşu “Sa:ra” şeklindedir. İsmin birden fazla anlamı bulunuyor. Bu anlamlar; prenses, Hz. İbrahim’in hanımı ile katkısız, temiz ve halistir. Halk içinde en yaygın bilinen anlamı “prenses” olduğu için kız ismi olarak kullanılıyor.

Sara ismi konulan kişiler son derece tutkulu ve sıcakkanlıdır. Zorluklar karşısında yılmaz ve üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Lider bir kişiliğe sahiptirler. Bunlar için doğal lider denilebilir. Kendilerine has görüş ve düşünceleri vardır. İç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları rahatlıkla dışarı yansıtabiliyorlar.

Sara İsmi Kuran’da Geçiyor mu?

Sara ismi Kuran-ı Kerim’de geçmekte ve aynı zamanda da Hz. İbrahim (as)’ın eşinin adıdır. Hem anlam bakımından güzel hem de peygamber eşinin ismi olmasından dolayı dinimizce caizdir. Kızlara isim olarak konulabilir.

Sara ismi Kuran’ın 28. suresi olan Kasas Suresinin 29. ayetinde “Fe lemmâ kadâ mûsâl ecele ve sâra bi ehlihî ânese min cânibit tûri nârâ” geçiyor. Aynı zamanda Yusuf Suresinin 34. ayetinde de “Festecâbe lehu rabbuhu fe sarafe anhu keydehunn” geçiyor.

Sara, Kur-an’ı Kerim’de insan ismi olarak geçmiyor. Buradaki “sara” kelimeleri Arapça kökenli olup, “yola düştü”, “defetti” anlamlarına geliyor. Bu anlamların dini bakımdan herhangi bir sakıncası olmadığı için çocuğunuza isim olarak koyabilirsiniz.

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