Şarbon nedir? Şarbonun belirtileri ve şarbon hastalığının tedavi yöntemleri

Otçul hayvanlarda görülen bu hastalık ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle erken teşhis kritik bir öneme sahiptir. Şarbonlu etlerin tüketilmesi ve bacillus anthracis bakterisi taşıyan hayvanlara çıplak elle temas etmek de hastalığın yayılmasına neden olur.

Şarbon nedir?

Şarbon, dalak yanığı olarak da bilinen, otçul hayvanlarda görülen ve insanlara bulaşma riski bulunan bir hastalıktır. En çok sığır, domuz ve develerde görülür. Hastalığın yayılmasındaki en büyük etken, şarbon nedeniyle ölmüş hayvanların kesilip yenmesidir. Bununla birlikte bu nedenle ölmüş hayvanlardan akan kanların sel sularıyla taşınması da, şarbon vakalarının dünya genelinde artmasına neden olmuştur.

Şarbon türleri nelerdir?

1- Bağırsak şarbonu:

En nadir görülen şarbon türüdür. Yalnızca şarbonlu etlerin yenmesiyle bulaşır. En yaygın belirtileri arasında yüksek ateş ve ishal yer alır.

2- Akciğer şarbonu:

Solunum yoluyla bulaşır. Hastanın ateşi 40 derecenin üstüne çıkar.

3- Deri şarbonu:

Sinsi bir hastalık olduğu için deri üzerinde yara çıkana kadar teşhisi konulamaz. Çıkan yaralara habis çıkan ya da karbonkül adı verilir. Hayvancılıkla uğraşan kişilerde ve kasaplarda görülme oranı yüksektir. Zamanında teşhis ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir.

Şarbonun belirtileri nelerdir?

1- Deri şarbonunda görülen belirtiler:

Bu hastalığın belirtileri hemen hemen herkeste aynı görünür. Mide bulantısı ve iştah kaybından sonra yüksek ateş gözlemlenir. Bademcikler şişer ve boğaz ağrısı şikayetleri artar. 2 -3 gün sonra boyun bölgesinde de şişlikler oluşur. Yutkunmada zorluk çeken hastaların bazılarında mide yanması ve kusma da görülür.

Hastalığın son evresinde kanlı ishal ortaya çıkar. Vakit kaybetmeden hastaneye gidilmeli ve tedaviye başlanmalıdır.

2- Akciğer şarbonunda görülen belirtiler:

Göğüslerde şiddetli ağrı, vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan kızarıklıklar ve yüksek ateş.

Şarbon hastalığının tedavi yöntemleri nelerdir?

Hastalık erken teşhis son derece önemlidir. Bu nedenle belirtilerden biri dahi görünse hastaneye gidilmeli ve gerekli testler yaptırılmalıdır. Kan testi ve bilgisayarlı tomografi taramasında sonra teşhis konur. Deri şarbonu vakalarında antibiyotik tedavisi uygulanır. Akciğer şarbonunun tedavisi için çalışmalar sürdürülse de henüz bu hastalık için belirlenmiş bir tedavi yöntemi ya da ilaç yoktur.