Sarı Kantaron Otu Nedir? Sarı Kantaronun Faydaları Nelerdir, Zararları Var Mıdır?

Sarı kantaron, özellikle de cilt sorunlarının çözümü için kullanılan bir bitkidir. Aynı zamanda sarı kantaron bitkisinin ruh sağlığı üzerinde de olumlu bir etkisi bulunuyor.



Sarı Kantaronun Faydaları Nelerdir?



Sarı kantaron yağının tarihi eski Yunan ve Roma'ya dayanıyor. Sarı kantaron o zamanın hekimleri tarafından savaşta alınan yaraların sarılmasında, çürüklerin, yanıkların ve iltihapların tedavisinde sıkça kullanılıyordu. Sarı kantaron yağının faydaları;

En bilinen iyileştirici etkisi yanıkları tedavi etmektir. Yanıklar ve yaraların üzerine sürüldüğü zaman hücre yenileyici özelliği sayesinde kısa süre içinde yanıkların geçirilmesine yardımcı olur.

Ani kan kayıplarının yaşanabileceği durumlarda kan kayıplarını önlemeye yardımcı olur.

Demir eksikliğinden kaynaklanan el ve ayak üşümeleri için de kullanılır. Sarı kantaronu ellerinize ve ayakaltınıza sürerseniz vücut ısısını arttırmaya yardımcı olur.

Uçukların iyileşmesini sağlar.

Varislerin azalmasına yardımcı olur.

Uykusuzluk durumunda rahat uyumanıza yardımcı olur.

Hücre yenileyici özelliği sayesinde güneş ve cilt lekelerinden dolayı meydana gelen lekelerin giderilmesine yardımcı olur.

Baş ağrısı durumunda başa masaj yaparak ağrının hafifletilmesini sağlar.

Bitkinlik ve yorgunluğa iyi gelir.

Ciltteki renk eşitsizliklerinin giderilmesine yardımcı olur.

Romatizma hastalığından kaynaklanan ağrıların hafifletilmesinde yardımcı olur.

Mide yaralarını iyileştirici özelliği vardır.

Depresyon tedavisinde anksiyete tedavisinde sıkça kullanılır.

Ciltteki yaşlanmayı geciktirir ve aknelerden kalan izlerin geçirilmesine yardımcı olur.

Cildin daha parlak ve güzel görünmesine yardımcı olur.

Cilt yüzeyinde oluşan morlukların çok kısa bir süre içinde geçirilmesine yardımcı olur.

İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde saç sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Saç dökülmesini önler.

Pişik sorununu önler.

Herpes virüsün neden olduğu yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Sarı Kantaronun Zararları Nelerdir?



Sarı kantaron vücutta ciddi zararlar verdiği için aşırı doz kullanılmaması gerekir. Günde en çok 1 ya da 2 fincan sarı kantaron çayı tüketmeniz gerekebilir. Sarı kantaron bitkisinin çok sayıda faydası olmasına rağmen çok kullanımı nedeni ile tüm faydaları zarara dönüşebileceği için dikkatli kullanılması önerilir. Özellikle de hamilelik ve loğusalık dönemindeki kadınların ciddi bir rahatsızlığı olmadığı sürece sarı kantaron tüketmemesi gerekir.



Hangi Durumlarda Sarı Kantaron Kullanmamak Gerekir?

Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,

Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız,

Kemoterapi kullanıyorsanız,

Radyoterapi görüyorsanız,

Kalp yetmezliği ya da ritim bozukluğu gibi sorunlarınız varsa,

Ameliyat olacaksınız,

Kan sulandırıcı ve pıhtılaşma tedavisi görüyorsanız,

Kolesterol düşürücü ilaçlar kullanıyorsanız,

Bipolar bozukluğunuz varsa,

Şeker hastalığı ve yüksek tansiyon sorununuz varsa,

Depresyon ya da anksiyete için ilaç kullanıyorsanız sarı kantaron kullanmamaya özen göstermeniz gerekir.

Sarı Kantaron Çayı Nasıl Yapılır?



Sarı kantaron çayı yaparken çok dikkatli davranmak gerekir. İyice kaynayan suyun içine 2 ya da 3 kaşık kurumuş sarı kantaron eklenir. Bu bitki çayı, 10 dakika dinlendirildikten sonra süzülerek bir bardağa alınır. Hazırlanan çay bal ve limon ile lezzetlendirilerek tüketilebilir. Sarı kantaron bitkisi çok fazla demlenirse acı bir tat bırakabilir. Bu nedenle çayın kısa süre demlenmesi yeterli olur.



Demlendikten sonra çayı, damak tadınıza göre tatlandırarak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Fakat bu çayı, hamileler ve loğusalar ancak doktor kontrolünde tüketmelidir. Aşırı doz sarı kantaron çayı tüketimi, çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkarabilir. Bu nedenle günde en az 2 bardak tüketmeye özen göstermelisiniz.