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19.02.2021 - 18:44 |

Sarı Nokta Hastalığı Nedir? Gözde Sarı Nokta Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Göz hastalıklarından olan sarı nokta hastalığı mutlaka tedavi edilmesi gerekilen bir hastalıktır. Sarı nokta hastalığı pek çok kişinin şikayetçi olduğu hastalıklardan biri olarak bilinmektedir. Gözde çıkar ve gözün bütününü etkileyebilen bir hastalıktır. Sarı nokta hastalığı teşhisi konulan kişiler hastalığına dair detaylı bir araştırma yapmaktadırlar. Peki sarı nokta hastalığı nedir? Gözde sarı nokta hastalığının tedavisi nasıl yapılır? İşte sarı nokta hastalığına dair bilinmesi gereken tüm detaylar.

Sarı Nokta Hastalığı Nedir? Gözde Sarı Nokta Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?
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 Sarı nokta hastalığı sarı benek hastalığı olarak da bilinmektedir. Genellikle gelişmiş ülkelerde yaygın olan bu hastalık özellikle 65 yaş üstünü etkilemektedir. Görme kaybına da neden olan önemli bir göz hastalığıdır. Bundan dolayı tedavi edilmesi ve tedavisi ihmal edilmemesi gereken bir göz hastalığıdır.

 Sarı Nokta Hastalığı Nedir?

 Sarı nokta hastalığı gözün makula bölümünde yer alan retina tabakasında bulunan bir hastalıktır. Bu hastalıkta görme yanlardan değil sadece önden yani santralden bozulmaktadır. Sarı nokta hastalığının en önemli belirtisi kişi duvar saatini iyi bir şekilde gördüğü gibi saatin kaçı gösterdiğini bilememesidir. Bu da önemli bir hastalık belirtisi olarak ön plana çıkar. Sarı nokta hastalığına sahip kişiler televizyon izleyememektedir. Çünkü algılama reseptörleri önemli ölçüde tahribata uğramıştır. 

 Sarı nokta hastalığı hızlı ilerleyen bir göz hastalığıdır. Bundan dolayı hastalığın tespiti yapıldıktan sonra hastalar biran önce tedaviye başlanması gerekmektedir. 

 Gözde Sarı Nokta Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

 1) İlaç Tedavisi

 Sarı nokta hastalığında dünyada en yaygın olarak kullanılan bazı ilaçlar vardır. Eylea ve Lucentis adlı ilaçlar bu hastalığın tedavisinde uygulanmaktadır. İki ilacında dozu ve etkisi aynı olmakla birlikte düzenli olarak kullanılması hastalığın iyileşmesini sağlar. Aynı zamanda bu ilaç tedavisi hastalığın ilerlemesini de engellemektedir. Bundan dolayı gözde sarı nokta hastalığını geçirmek için ilaç tedavisi uygulanması son derecede önemlidir. 

 2) Göz Enfeksiyonunun Temizliği

 Sarı nokta tedavisinde uygulanan bir diğer tedavi metodu ise göz içi enjeksiyonlardır. Göz içine yapılan bir iğne ile birlikte gözde yer alan tüm kötü etmenler yok edilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda göze mikrop girmemesi amacı ile yapılan bu işlemler de son derecede titizlik ile yapılmaktadır. Bu tedavi yönteminde öncelikle göz içi bir damla dökülür. Bu damla ile birlikte göz uyuşturulur. Göz uyuştuktan sonra mikrop öldürücü olan solüsyon uygulanır. Solüsyon ile birlikte göz içi yıkanmaktadır. 30G bir insülin iğnesi ile birlikte gözde ki tüm enjeksiyonlar ve mikropların temizlenmesi de amaçlanır. 

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