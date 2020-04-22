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22.04.2020 - 17:56 |

Saten Kumaş Nedir? Saten Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Pürüzsüz dokusu ve parlak görünümü ile saten kumaş, genellikle kadınlar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Özellikle de kıyafetler için tercih edilmekte olan bu kumaş, eşarp ve ayakkabı imalatında da sık sık kullanılmaktadır. Peki, bu kadar sık tercih edilen saten kumaş nedir? Saten kumaşın özellikleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizin için detaylı bir biçimde derledik.

Saten Kumaş Nedir? Saten Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Saten kumaş sık bir biçimde dokunması sebebi ile uzun ömürlü bir kumaştır. Yaygın bir biçimde kullanılan bu kumaş, çok çabuk kırışması sebebi ile kullanımı zor olan bir kumaş türüdür.

Saten Kumaş Nedir?

Eski dönemlerden itibaren bilinmekte olan saten kumaşın, en mühim özelliklerinden birisi, parlak bir görünüme sahip olmasıdır. Ayrıca bu kumaş dokunulduğunda, kaygan ve pürüzsüz bir hissiyat uyandırır. Diğer kumaş türlerinden farklı olarak, saten kumaşın dokuma esnasında bağlantıları birbirine dokunmaz. Bu sebeple de pürüzsüz bir kumaş elde edilir. Saten kumaşın diğer kumaş türlerine nazaran daha değerli olma sebebi de, dokuma işleminin en az 5 aşamadan geçiyor olmasıdır. Saten kumaş yapılan dokuma aşamalarına yönelik adlandırılmaktadır. Bu isimler serbest, düşes, döliyen ve şarjan şeklindedir.

Saten Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Saten kumaş özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

- İnce bir yapıya sahip olan saten kumaş, opak olmasından ötürü iç kısmı göstermemektedir. Fakat fazlalıkları belli edebilir.

- Saten kumaşlar arasında parlaklık ve kalınlık seviyelerine göre ayrım yapılabilir.

- Aşırı ince olan saten kumaş düz durmayacağı için, kalın saten kumaş tercih edilmelidir.

- Saten kumaş, her stildeki elbise imalatında kullanılabilir.

- Bu kumaş türü her renk iplikle dokunabilir.

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