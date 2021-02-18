Satürasyon Nedir, Oksijen Satürasyonu Kaç Olmalıdır? Kandaki Oksijen Doygunluğu Neden Takip Edilmeli?

Satürasyon Nedir?

Çocuğunuzun kanındaki oksijeni ölçen bir teşhis testi olan oksijen satürasyonu izleme hakkında bilgi edinin. Bir test, oksijen tedavisine başlama ihtiyacını gösterebilir. Oksijen satürasyonunun izlenmesi, çocuğunuzun kanındaki oksijen miktarını ölçer. Çocuğunuz sağlıklıysa akciğerlerden geçen kırmızı kan hücrelerinin çoğunluğu (% 95-100) oksijenle dolu veya doymuş olmalıdır, ancak bu kırmızı kan hücrelerini engelleyen kalp hastalığı varsa (özellikle hemoglobin) oksijenle zenginleşmek için doygunluk seviyeleri daha düşük olacaktır.

Kandaki azalan oksijen miktarına hipoksemi veya siyanoz denir. Çocuğunuzun oksijen satürasyonunu izlemek için parmağındaki veya ayak parmağındaki bir sensör, kandaki oksijen miktarını ölçecektir.

Oksijen seviyesi düşükse, çocuğunuz oksijen tedavisi alacaktır.

Oksijen Satürasyonu Kaç Olmalıdır?

Oksijen satürasyonu, çocuğunuzun kırmızı kan hücrelerinin taşıdığı oksijen miktarıdır. Çocuğunuz sağlıklıysa, akciğerlerinden geçen kırmızı kan hücrelerinin çoğunluğu (% 95-100) oksijenle doldurulmalı veya doyurulmalıdır. Kırmızı kan hücrelerinin (özellikle hemoglobin) oksijen birikmesini engelleyen kalp hastalığı varsa, doygunluk seviyeleri daha düşük olacaktır. Kandaki bu azalmış oksijen miktarı hipoksemi veya siyanoz olarak adlandırılır. Normal havayı soluyan kişilerin doygunluğu% 96-98'dir; % 95'in altındaki doygunluk, endişe verici olan hipoksemiye neden olur.

Oksijen satürasyonunun izlenmesi, çocuğunuzun kanındaki oksijen miktarını ölçmek için kullanılır. Hemşirelerin ve doktorların çocuğunuzun vücudunun ihtiyaç duyduğu oksijeni alıp almadığını bilmelerine yardımcı olur. Ayrıca çocuğunuzun vücudunun soludukları oksijeni ne kadar iyi kullandığını da söyler.

Kandaki Oksijen Doygunluğu Neden Takip Edilmeli?

Monitöre uzun, ince bir tel takılır. Bu tel, prob (veya sensör) adı verilen bir kapağa bağlanır. Prob çocuğunuzun parmağına veya ayak parmağına yerleştirilir. Probun bir tarafında küçük bir kırmızı ışık ve diğer tarafında bir detektör vardır. Kırmızı ışık çocuğunuzun parmağında veya ayak parmağında parlar ve diğer taraftaki sensör tarafından alınır. Dedektör, kandaki oksijen miktarını ölçer. Oksijeni kontrol etmenin bu yoluna nabız oksimetresi denir.

Oksijen seviyeleri düşükse, çocuğunuz soluduğumuz normal havada bulunandan daha yüksek konsantrasyonlarda oksijen alacaktır. Oksijen, mekanik bir ventilatöre bağlı bir yüz maskesi veya burundaki tüpler (burun kanülü) yoluyla verilir. Buna oksijen tedavisi denir.

Havadaki oksijen oranını artırarak (zenginleştirilmiş hava) ya da bir hiperbarik oda kullanarak atmosfer basıncını artırarak kandaki oksijen seviyesini artırabilir. Oksijen satürasyonu, kırmızı kan hücrelerinin akciğerlerden geçtikten sonra içerdiği oksijenin oranıdır.