Scuba Kumaş Nedir? Scuba Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Yuvarlak örme makineleri eşliğinde üretimi gerçekleştirilen scuba kumaş, nefes alan sentetik bir yapıya sahiptir. Özellikle vücudu sarması ve dayanıklı olması ile moda dünyasında sıkça tercih edilen kumaşlar arasında yer alıyor. Hacim verdiği için gündelik yaşamdaki kıyafetler için çok fazla ilgi görmektedir.



Scuba Kumaş Nedir?



Scuba kumaş dayanıklı, esnek ve sıkı bir yapıya sahip olan en özel kumaş türleri arasında yer almaktadır. Örme makineleri eşliğinde sıkı ayarda üretilen kumaş türlerinden biridir. O yüzden su geçirmez bir özelliğe sahip olduğunu söylemek mümkün. Genelde gündelik kıyafetlerde kullanılan, sıkı ayar üzerinden örme makineleri ile hazırlanan bir kumaş türü olduğu tanımlanabilir.



Scuba Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Scuba kumaşın özellikleri saymakla bitmez. Özel olarak belli ayar doğrultusunda sıkı şekilde üretimi gerçekleştirilen bu kumaş, sunduğu özellik ve avantajlarla gündelik yaşamdaki kıyafetler için çok sık tercih edilir.



- Dayanıklı bir yapıya sahiptir.

- Aynı zamanda esnektir.

- Spor tarzı kıyafetler için özel olarak kullanılır.

- Su geçirmezdir.

- Kolayca şekil alır ve vücudu sarar.

- Vücuda yapışmadan toparlayıcı bir etki oluşturur.

- Ütülemeye ihtiyaç yoktur.

- Yıkandıktan sonra dahi kırışmadan rahatlıkla kullanılabilir.



Bu gibi özellikleri nedeniyle günümüzde scuba kumaş türü çok fazla kullanılıyor.