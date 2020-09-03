Sedef İsminin Anlamı Nedir? Sedef Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sedef genel olarak istiridye ve midye gibi deniz canlılarının kabuğu içerisinde yer alan gökkuşağı renginde bir madde çeşididir.



Sedef Ne Demek?



Sedef ismi midye, istiridye ve benzeri kabuklu deniz canlılarının kabuk içerisinde bulunan beyaz, gökkuşağı şekilde gözüken değerli madde çeşididir. Arapça kökenli olan bu isim, genel olarak kız çocukları için tercih edilmektedir. Bu ismin en belirgin özelliği ise her zorlukla başa çıkmasıdır. Bu isme sahip olan kişiler zorluklarla, sıkıntılarla ve problemlerle rahat bir şekilde mücadele etmektedir. Hisleri oldukça gelişmiş olan bu isim grubunun en büyük özelliği ise kişiler tarafından oldukça sevilmesidir. Bu ismin diğer bir özelliği ise oldukça duygusal etkisidir, bu isme sahip olan kişiler hayat dolu ve yaşamayı bilen kişilerdir.



Sedef midye, istiridye ve benzeri kabuklu deniz hayvanlarının kabuğu içerisinde yer alan gökkuşağı renginde bulunan bir doku yapısıdır. Sert olan bu madde birçok alanda da kullanılmaktadır. Sedef dokusunun içerisinde genel olarak inci maddesi yer almaktadır. Deniz kabuklarından elde edilen ürünlerde de genellikle sedef maddesi görülmektedir.



Sedef İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Sedef ismi Kur’an içerisinde bulunmamaktadır, ancak Sedef ismi Arap kökenli bir isimdir. Bu isim caiz olmayan isimler listesinde yer almamaktadır. Caiz olan bu isim son derece anlamlı bir yapıya sahiptir ve kişiler çocuklarına rahatlıkla bu ismi koyabilirler. Kız çocukları için tercih edilen bu isim bazen erkek çocukları içinde tercih edilmektedir. Oldukça güzel anlamlı olan bu ismi gönül rahatlığı ile çocuklarınız için tercih edebilirsiniz.