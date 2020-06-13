Sedef Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Sedef Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Sedef taşı en özel madenler arasında yer almaktadır. Süs amaçlı kullanılırken kolye ve bileklik ile yüzük gibi değişik takılar üzerinden de değerlendirilen bir taştır. Ayrıca insan sağlığına getirdiği faydalar üzerinde şifa amaçlı değerlendiriliyor. O yüzden popüler olan ve ilgi çeken parlak görünümlü hoş taşlar arasında bulunmaktadır.



Sedef Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



Sedef taşı organik kökenli bir taştır. Özellikle hem suda hem de karada bulunma ayrıcalığı nedeniyle, dünyanın farklı yerlerinde çıkarılmaya devam ediliyor. Bu doğrultuda istiridye, midye ve salyangoz gibi deniz canlılarının kabuk kısmında oluşumu gerçekleşen değerli bir taştır. Bu kabuklar sayesinde yanar dönerli ve gökkuşağı gibi bir renk etkisi yaratabiliyor. Aynı zamanda bolca aragonit taşıyan bir yapıdır.



Bilindiği üzere istiridye içerisinde inci yer alır. Bu sebepten dolayı İnce'yi kapladığı ve koruduğu için, ’incinin annesi’ (Mother of Pearl) şeklinde de biliniyor. Bu sayede incinin yetişmiş olduğu kabuğu korumak suretiyle onu güvence altında tutar. Fosilleşmek suretiyle Ayrıca taşa dönüşmesi ile beraber kara üzerinde de çok fazla bulunan bir taştır. Böylece Avrupa ülkeleri ile beraber ABD üzerinden yaygın çıkarılır.



Sedef Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



Parlak ve hoş görüntüsü ile beraber sedef taşı pek çok takı ve mücevher eşyası üzerinden kullanılır. Aynı zamanda cilalanması ve işlenmesi sayesinde parlak görüntüsü aracılığıyla süs eşyası şeklinde de mekanlara hoş bir hava katmaktadır. Sertlik derecesi 3-4 aradığında bulunan sedef taşı bu yüzden hassas yapıya sahip olan taşlardan biridir. Yani kullanırken çok dikkatli olunması gerekir. En önemli özellikleri arasında hem denizde hem de karada bulunabilen bir maden olmasıdır. İnce yapılı, narin ve kırılgan bir yapısı olmasına rağmen Türkiye'de de çok fazla ilgi gören değerli taşlardan biridir.



Sedef taşının tarihi antik dönemlere kadar uzanır. Çin ile beraber Sümer, Mısır ve Hindistan medeniyetlerinde kullanılmış olan bir taştır. Özellikle şans, mutluluk, para ve başarı getirdiğine inanıldığı için Çin açısından büyük öneme sahiptir. Sağladığı faydalar ile beraber ayrıca en değerli taşlardan biri olarak tedavi amaçlı insan sağlığında kullanılmaktadır.



- Çocuklar için fiziksel büyüme konusunda gelişim gösterme imkanı verir.

- Kalp ve dolaşım sistemini düzenleyici bir etkisi bulunur.

- Zihni açar.

- Kan pıhtılaşma sorunu olan kişiler için kanın pıhtılaşmasına destek sağlar.

- Konsantrasyonu arttırır ve herhangi bir işe odaklanma imkanı verir.

- Göz hastalıklarına iyi gelir ve koruyucudur.

- Cilt sağlığında etkilidir ve deri hastalıklarında giderici bir özellik sunar.

- Üreme sistemini destekler ve hamile kalma konusunda yardımcı olur.

- Doğumu kolaylaştırır ve ağrıları azaltır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Kemik erimesi hastalıklarına karşı direnç gösterir ve korunma sağlar.

- Vertigo ya da migren gibi hastalıklara azaltıcı etki sunar.

- Hiperaktiviteye karşı kullanılır.