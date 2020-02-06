Şehrin kalbinde aşkınızı kutlayın

W Istanbul, hem konaklama hem de yeme - içme hizmeti verdiği tarihi binasında, iddialı etkinliklere ve unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor.

14 Şubatta da misafirlerine eğlence dolu bir akşam sunan W Istanbul, hem konaklama paketleri hem de W Lounge’ta gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek olan DJ performansları ile konuklarını eğlence dolu bir deneyime davet ediyor.

Sevgililer gününü şehrin merkezinde kutlamak isteyenler, W Istanbul’a adım attıkları ilk andan itibaren özel hissedebilecekleri bir atmosfer ile karşılanıyor.

Şehir manzarasını her açıdan sunan W Istanbul, birbirinden özel süitlerinde, yoğun iş temposundan uzak, keyifli vakit geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor. Bu özel günde her anı misafirleri için planlayan W Istanbul, özel W imzalı kokteyllerini ise W Lounge’ta keyifli bir mola vermeniz için hazırlıyor.

W Istanbul’un, birbirinden özel masaj ve bakım deneyimleri sunan Spa’sı Spa Soul konuklarına uzak doğulu terapistleri ve çok çeşitli masaj paketleri ile özel seçenekler sunuyor.

Spa Soul’da uzman dokunuşlar ile misafirler kendilerini yenileyebilir, tüm stresi alacak masaj seçenekleri ve her biri özel olarak seçilmiş bakım ürünleri ile de kendilerini şımartabilirler.

W Istanbul, güzel bir geceden sonra güne enerjik başlayabileceğiniz; birbirinden lezzetli ve çeşitli açık büfesi ile de misafirlerine harika bir kahvaltı deneyimi sunuyor.

Ayrıca geceyi otelde geçirmek isteyen misafirlere, sevgililer gününe özel olarak geç check-out olanağı da sunuyor.

Müzik ve eğlence ile dolu bir sevgililer günü geçirmek istiyorsanız W Istanbul’da yerinizi ayırtmayı unutmayın.