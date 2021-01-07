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07.01.2021 - 16:39 |

Şeker Düşmesi Belirtileri Nelerdir? Düşük Kan Şekeri (Hipoglisemi) Ne Anlama Gelir?

Genel olarak şeker düşmesi yaygın olarak görülmekte olan ve beslenme bozukluğundan ortaya çıkan bir hastalıktır. Pek çok kişide görüldüğü için Şeker düşmesi belirtileri nelerdir? Düşük kan şekeri (hipoglisemi) ne anlama gelir? Detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Şeker Düşmesi Belirtileri Nelerdir? Düşük Kan Şekeri (Hipoglisemi) Ne Anlama Gelir?
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Kan şekeri yaklaşık 70 mg/dl’nin alt sınırına düştüğünde kişiler hipoglisemi olarak adlandırılırlar. Bu durum da aşırı insülin salgılanması nedeni ile gelişmektedir. Şiddetine göre ise hafif, orta ve de ağır olarak sınıflandırılmaktadır.

Düşük Kan Şekeri (Hipoglisemi) Ne Anlama Gelir?

Günümüz koşullarında kan şekeri ortalama 70 mg/dl’nin altına düştüğü zaman hipoglisemi olmaktadır. Hipogliseminin önemli nedeni sağlıksız ve de düzensiz beslenmedir. Karbonhidrat bakımından zengin diyetler iyi beslenmeme ve ya sağlık yaşam tarzı kan şekeri düşüklüğünü tetiklemektedir.

Kan şekerindeki düşüklük durumu hayati sorunlara yol açabilir. İnsülin kullanan hemen hemen herkeste görülme ihtimali vardır. Hipoglisemi kontrol edilemez hastalık olması nedeni ile tehlikelidir ve tetikte olunması gerekir. Ayrıca düzenli beslenme ve de minimum şeker tüketimiyle hipogliseminin önüne geçilmektedir.

Düşük Kan Şekerinin Belirtileri Nelerdir?

Düşük kan şekerinin belirtileri; açlık, titreme, huzursuzluk, terleme, göz kararması, dil ve ya dudakta karıncalanma, solukluk ve ya çarpıntı gibi yakınmalar genel olarak hafif hipoglisemiye işaret etmektedir. Bu durumdaki kişiler şeker alıp kan şekeri düzeylerini normal seviyeye çıkarabilir.

Baş, karın ağrısı, solukluk, uyuşukluk, bulanık görmeye başlama, terleme, konuşma zorluğu, taşikardi orta şiddetteki olan hipoglisemiye işaret etmektedir. Ağır hipoglisemide ise şeker düzeyi yaklaşık 50 mg/dl’nin çok altına düşer ve de beynin şekersiz kalması neticesinde bilinç kaybı oluşur. Bu durumda tıbbı müdahale şarttır.

Hipoglisemi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Öncelikle kan şekeri aleti ile birlikte şekeri ölçülmelidir. Belirtilerin yanı sıra kan şekeri 70 mg/dl'nin altında olursa hipoglisemi tedavisine başlanmalıdır. Hipoglisemi tokken oluşmuşsa 2 adet kesme şeker ağıza atabilir ve 1 çay bardağı meyve suyu ya da limonata içebilirsiniz. Ayrıca ana öğünden ortalama 15 dakika ile 30 dakika öncesinde hipoglisemi ile birlikte karşı karşıya kaldıysanız yemek yiyebilirsiniz.

Ağızdan gıda alınmayacak şekilde hipoglisemi durumunda ise bilinç kaybı yaşanıyor ise paranteral, glukoz ve ya glukagon enjeksiyonu yapılması gereklidir. Glukagon genelde kan şekerinin bilinç kayıplarına neden olacak seviyeye düştüğü durumlarda uygulanmakta olan karaciğerden kana şeker salınımlarını uyaran bir ilaç olmaktadır.

Glukagon eczanelerde kullanımlara hazır şekilde bulunmakta olup enjektör içine çekilip kas içine yapılmaktadır. Glukagon enjeksiyonu ile beraber kan şekeri de 15-20 dakika içinde düzeltilebilir. Eğer hasta bilinci hala kapalı ise glukagon enjeksiyonu tekrarlanıp hasta derhal en yakın hastaneye götürülmelidir.

Hipoglisemi tedavisinde genel olarak belirtilerin tedavisinin yanı sıra beyin işlevlerinin korunması ve de yeni atak gelişmesinin engellenmesi hedeflenir. Tedavi planlaması öncesinde düzenli bir kan şekeri ölçümleri gerekebilir.

Hipoglisemi Diyeti Nasıl Olur?

Diyabet hastaları günümüz koşullarında hipoglisemi atakları yaşamamak adına diyabetik diyetine uymalıdır. Bu hastalara sebze, meyve, tahıl, kuru baklagiller ve buğdayda yer alan sindirilebilir lifleri almaları önerilir. Ayrıca et, tavuk ve ya balık ızgara olarak pişirilmelidir.

Toz şeker, reçel, bal, lokum, pasta basit karbonhidrat içerir. Bu basit karbonhidratlar da kandaki şeker oranlarını önemli ölçülerde etkiler ve de değiştirir. Bu nedenle, hastaların uzak durması ve ya kompleks karbonhidratlara yönelmesi gereklidir. Hipoglisemi hastaları genelde taze meyveleri tercih etmelidir. Hazır meyve sularında şeker ya da tatlandırıcı bulunduğu nedeni ile bu hastalara önerilmemektedir. Alkol asla tüketilmemelidir. Hastaların sık ve de az miktarda yeme alışkanlığı edinmesi önerilmektedir.

 

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