Selçuk İsminin Anlamı Nedir? Selçuk Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Selçuk, Türkçe kökenli bir kelimedir. Başka bir dilden dilimize geçmemiştir. Telaffuzu ve anlamı bakımından güzel bir kelimedir. Selçuk, “ güzel konuşma ve ikna yeteneği olan” anlamına geliyor.



Selçuk Ne Demek?



Selçuk ismi, ülkemizde genellikle erkek çocuklarına konuluyor. Nadiren de olsa kızlarına koyan aileler de bulunuyor. Kelimenin sözlük anlamı “güzel konuşan, ikna etme yeteneği yüksel olan” olarak geçiyor. Aynı zamanda da imparatorluk kuran Türk topluluğunun lideri olarak da geçiyor.



Selçuk ismi anlam bakımından güzel olmasının yanı sıra, birçok ünlü sanatçı ve sporcunun da bu isimde olması yeni doğan çocuklara verilmesinde etkin rol oynuyor.



Selçuk ismine sahip olanların yöneticilik yetenekleri ön plandadır. Güçlü bir kişiliğe sahip olup, organizasyon düzenlemede oldukça iyidirler. Parasal işlerde de çok başarılıdırlar. Amaçlarına giden yolda, vurdumduymaz ve duygusuz olmaktan çekinmezler. Düşünce ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı severler. Sezgileri kuvvetlidir ve belirli amaçları vardır. Farklı ortamlarda bulunmayı, farklı insanlarla tanışmayı severler.



Selçuk İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Selçuk ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmiyor. Zaten Arapça kökenli olmadığı için Kur’an’da geçmemesi doğaldır. İsim, Kur’an-ı Kerim’de geçmemesine rağmen çocuklara konulmasında dini bakımdan bir sakıncası bulunmuyor. Bu nedenle içiniz rahat bir şekilde çocuğunuza koyabilirsiniz.



Selçuk ismi, Kur’an-ı Kerim’de geçmese bile anlam bakımından güzel bir kelimedir. İslam dininde çocuklara, anlam bakımından güzel isimler konulması tavsiye ediliyor. Bu nedenli isimlerin Kur’an-ı Kerim’de geçip, geçmemesi önemli değildir.