Selen İsminin Anlamı Nedir? Selen Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İsim anne babaların seçim yapmasının gerektiren noktalardan bir tanesidir. Bu konuda anne babaların özellikle isim konusunda oldukça dikkatli olmaları önemlidir. Çünkü bir çocuk çok uzun yıllar boyunca anne babasının seçtiği ile isim ile yaşar. Ve o isim çocuk için artık bir kimlik anlamına gelir.



Selen Ne Demek?



Selen ismi son yıllarda oldukça çok kullanılan kız çocuğu isimlerinin başında gelmektedir. Popüler kültürün etkisi ile ortaya çıkan isimlerden biri olan selen ismi ise birçok anne babanın çocukları için layık gördüğü isimlerin başında gelir. Kız çocuklar için oldukça fazla kullanılan isimlerden biri olan selen ismi birkaç farklı anlama gelmektedir. Selen ismi Türkçe kökenli isimlerden biri olarak karşımıza çıkar. Selen; müjde anlamına gelen bir isimdir. Selen isminin diğer anlamları ise varlık, bolluk, bereket taşkın anlamlarını da gelmektedir.



Selen İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Anne baba olmaya hazırlanan çiftler özellikle çocukları için en güzel isimleri bulma konusunda oldukça dikkatlidir. Selen ismi son yılların en çok kullanılan kız isimlerinin başında gelir. Anlamı da oldukça güzel olan selen ismi; müjde, bolluk, bereket anlamına gelmektedir. Bu sebeple çocuklarına bu güzel ismi vermek isteyen kişiler ismin anlamını göz önünde bulundurarak gönül rahatlığıyla çocuklarına bu ismi verebilir. Selen isminin karakteristik özelliği ise; hayalperest, zorluklarla mücadele eden bir kişi anlamına gelmektedir. Bu sebeple çocuklara konulan isimler dikkatle seçilmeli ve isimlerin çocukların kişisel özelliklerini etkilediği unutulmamalıdır. Selen ismi kur'anda geçip geçmediği de birçok kişi tarafından merak edilen durumlardandır. Selen ismi kuranda bulunmayan bir isimdir.