Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına almasıyla beraber gerek yetişkinler gerekse de
çocuklar bu durumdan etkilendi. Viral salgın ile ortaya çıkan panik ve anksiyete çocuklarda
da görülmektedir. Bu konuda aile tutumlarının değişmesi ve ‘’koronavirüs’’ hakkında
çocuklarını oyun aracılığı ile bilgilendirmeleri panik ve anksiyeteyi konrol altına alabilir.
PEKİ NE YAPILMALI?
Yetişkinler mümkün olduğunca sakin kalmalı ve sakinliklerini çocukları ile
paylaşmaları gerekir. Ebeveynlerinin kaygılı hali çocuklarına da bulaşabilir, bunun içindir ki
ebeveynler öncelikle kendi kaygılarını kontrol altına almalıdır.
Çocuklarının yaşlarına uygun olarak doğru bilgi paylaşımı yapılmalıdır. Doğru bilgiyi
kendi ailelerinden öğrenmeyen çocuklar bunu dışarıda daha tehlikeli koşullarda öğrenebilir.
Bu yüzden çocukları ile samimi bir şekilde doğru bilgiyi paylaşıp onlarla korona hakkında
sohbet edebilirler. Ayrıca, çocuklara oyun aracılığı ile salgından korunmak için alınan
önlemler (el yıkama, kıyafet temizliği vb gibi) anlatılmalıdır, sorulan soruların hepsi
cevaplanmalıdır.
Ebeveynlerin güvendiği iki haber kaynağını takip edip emin olunmayan hiçbir
bilgi paylaşımında bulunmamaları gerekir. Özellikle bu süreçte çocukların TV de izledikleri
kanallar takip edilmelidir. Dahası, çocukların yanında endişe içeren konuşmalardan
kaçınılmalıdır.
Bu süreçte rutinlere aynı şekilde devam edilmelidir. Çocuklar, öngörebilecekleri
durumların olması ile birlikte kendilerini güvende hissederler. Ayrıca, bu durum onları
belirsizlikten kurtarıp kaygılarını azaltmaya neden olmaktadır.
Belirsizlikten kaynaklanan kaygı halleri doğru bilgi paylaşımı sayesinde kontrol altına
alınabilir fakat ebeveynler üstesinden gelemedikleri durumlarda da mutlaka bir uzmandan
destek almalılar.
SEVGİLER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ UZMAN PSİKOLOG SELİN KALABAŞ
instagram: psikologselinkalabas