Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına almasıyla beraber gerek yetişkinler gerekse de

çocuklar bu durumdan etkilendi. Viral salgın ile ortaya çıkan panik ve anksiyete çocuklarda

da görülmektedir. Bu konuda aile tutumlarının değişmesi ve ‘’koronavirüs’’ hakkında

çocuklarını oyun aracılığı ile bilgilendirmeleri panik ve anksiyeteyi konrol altına alabilir.

PEKİ NE YAPILMALI?

Yetişkinler mümkün olduğunca sakin kalmalı ve sakinliklerini çocukları ile

paylaşmaları gerekir. Ebeveynlerinin kaygılı hali çocuklarına da bulaşabilir, bunun içindir ki

ebeveynler öncelikle kendi kaygılarını kontrol altına almalıdır.

Çocuklarının yaşlarına uygun olarak doğru bilgi paylaşımı yapılmalıdır. Doğru bilgiyi

kendi ailelerinden öğrenmeyen çocuklar bunu dışarıda daha tehlikeli koşullarda öğrenebilir.

Bu yüzden çocukları ile samimi bir şekilde doğru bilgiyi paylaşıp onlarla korona hakkında

sohbet edebilirler. Ayrıca, çocuklara oyun aracılığı ile salgından korunmak için alınan

önlemler (el yıkama, kıyafet temizliği vb gibi) anlatılmalıdır, sorulan soruların hepsi

cevaplanmalıdır.

Ebeveynlerin güvendiği iki haber kaynağını takip edip emin olunmayan hiçbir

bilgi paylaşımında bulunmamaları gerekir. Özellikle bu süreçte çocukların TV de izledikleri

kanallar takip edilmelidir. Dahası, çocukların yanında endişe içeren konuşmalardan

kaçınılmalıdır.

Bu süreçte rutinlere aynı şekilde devam edilmelidir. Çocuklar, öngörebilecekleri

durumların olması ile birlikte kendilerini güvende hissederler. Ayrıca, bu durum onları

belirsizlikten kurtarıp kaygılarını azaltmaya neden olmaktadır.

Belirsizlikten kaynaklanan kaygı halleri doğru bilgi paylaşımı sayesinde kontrol altına

alınabilir fakat ebeveynler üstesinden gelemedikleri durumlarda da mutlaka bir uzmandan

destek almalılar.

SEVGİLER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ UZMAN PSİKOLOG SELİN KALABAŞ

instagram: psikologselinkalabas