Senem İsminin Anlamı Nedir? Senem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Senem kökeni Arapçadan gelen ve Türkçede çok fazla kullanılan güzel isimlerden biridir. Bu isim kız çocukları için kullanılır ve rengi pembedir. Özellikle de naif ve yumuşak bir dokunuş üzerinden beğenilen bu isim, Türkçede en hoş karşılanan adlar arasında geliyor.



Senem Ne Demek?



Senem ismi, ‘Kadın ve erkeklerin karşılıklı oynadıkları bir halk oyunu’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu oyun Arapça üzerinden değerlendirirken aynı zamanda Türkçede de öne çıkmaktadır. Bu anlamı üzerinden hem isim olarak hem de sözcük şeklinde değerlendirilir.



Özellikle bu halk oyunu oldukça eski bir tarihe sahiptir. Eğlenceli ve keyifli bir oyun olmasının yanı sıra, Türkiye'de oynanan bir halk oyunudur. O yüzden pek çok ebeveyn için kız çocukları adına tercih edilen bir isim olarak öne çıkıyor. Diğer yandan bu güzel ismi tek başına kullanabilir ya da başka isimler üzerinden de bir araya getirebilirsiniz.



Senem İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Senem isminin Arapça kökenli olmasının yanı sıra, birçok kişi Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Senem adı Kur'an'da yer almamaktadır. Özellikle yerel bir halk oyunu olması ile ve bu oyunun çok sevilmesi üzerinden, Senem ismi hem Arapçada hem de Türkçede çok fazla ilgi görüyor.



Özellikle Türkçede en çok değerlendirilen ve son dönemlerde popülerliğini arttıran kız isimleri içerisinde gelmektedir. Minik yavrunuz için isim ararken liste içerisine ekleyebileceğiniz en güzel ve özel isimler arasında Senem gelmektedir.