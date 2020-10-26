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26.10.2020 - 14:42 |

Septum deviasyonu (burun kemik eğriliği) vücudu nasıl etkiliyor?

Septum deviasyonu (burun kemik eğriliği) burnu hem içten hem de dıştan etkileyen bir sorun. Tedavi edilmediğinde, vücutta çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor

Septum deviasyonu (burun kemik eğriliği) vücudu nasıl etkiliyor?
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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Şaban Çelebi, “Septum deviasyonu, burunda en sık görülen yapısal  bozukluklardan biridir. Burnu ikiye bölen, geniz etlerine kadar devam eden ve organın yapıtaşı olan septum, çeşitli anormalliklere sahip olabilir. Septumun eğri olmasında, fazla kemik dokusu bulundurması ve iki burun deliği arasında aşırı orantısızlık gibi sayılabilir. Bu sorunlar, yaşam kalitesini olumsuz etkilerken, burnun dış görünüşünü de bozabilir” dedi.  

“Sorunlu bir burun demek sağlıklı nefes alıp vermenin zor olması demektir. Sağlıklı nefes alamayan kişinin aldığı oksijen yetersiz geleceği için pek çok farklı sorun ile karşılaşması mümkündür” şeklinde konuşan Çelebi, bu sorunları şöyle sıraladı:

Uykusuzluk: Sağlıklı nefes alıp verememek kaliteli uykunun en büyük düşmanıdır. Sürekli tıkalı olduğu hissedilen bir burun ile uyumak zordur. Ayrıca uykuya dalmak mümkün olsa da burundan nefes alamamak uyku kalitesinin azalmasını sağlar.

Uyku apnesi: Burundan nefes alamamak ilerleyen dönemlerde uyku apnesine neden olabilir. Özellikle kişinin kilo problemi varsa uyku apnesi riski ciddi miktarda artmaktadır.

Horlama: Sağlıklı nefes alamayan kişiler horlama sorunu yaşar. Bu hem kendi hayatlarını hem de eşlerinin uyku kalitelerini olumsuz etkiler.

Yorgunluk: Kandaki oksijen oranının düşmesi, özellikle geceleri normalden fazla su kaybına neden olması, akciğer ve kalbin normal insanlara göre daha fazla çalışması kişinin çok daha kısa sürede yorulmasına yol açar.

Daha kolay hastalanmak: Burun içerisinde bulunan ve konka olarak adlandırılan yapılar, dışarıdan alınan havayı süzerek akciğerlere gönderir. Bu sayede hava hem zararlı partiküllerden hem de mikroplardan temizlenir. Ayrıca burundan nefes almak soğuk havanın akciğerlere gidene kadar ısınmasına olanak sağlar bu sayede akciğerler daha çok korunmuş olur.

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