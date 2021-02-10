Sera Yapımı Ve Malzemeleri: Sera Yaptırma Maliyetleri (Fiyatları) Nedir?

Bazı bitkilerin yetiştirilmesi ve verimli olması için iklimsel koşulların sağlandığı ve çevrelerinin de buna göre dizayn edildiği alanlara ihtiyaçları vardır. Bu alanlara sera adı verilir. Seralar bitkilerin yaşam alanlarıdır, bu nedenle de doğadan kopmadan inşa edilmesi ve gerekli tüm şartların (güneş ışığı, nem oranı, ıslaklık - kuruluk) oluşturulabildiği alanlar olması gerekmektedir. Seraların yapımı ise oldukça kolay bir işlemdir.



Sera Yapımı ve Malzemeleri



Dayanıklı uzun ömürlü bir sera yapımı içi gerekli malzemeler şu şekildedir;

- Pvc Boru

- Boru Makası (Gerekli değildir. Ancak seranın ölçülerini biliyorsanız kestirebilirsiniz)

- Kaynak Makinası (Dayanıklı bir sera için kaynaklamak önemlidir. Yine de gerekli değildir)

- Sera naylonu

- İnşaat demiri

- T dirsek

- İstavroz dirsek

Kolay bir seranın yapımı için şu yollar izlenebilir;

- Seranın başında ve sonunda T dirsekleri borularla birleştirerek ana iskelet oluşturulmalıdır.

- Ardından sera ne kadar büyüklükte oldursa o kadar yine ortalara geçirilen T dirsekler ile borular ile gövde bölümü inşa edilir.

- Bu aşamanın ardından inşaat demirleri ile seranın içerinden birbirine bağlantısı yapılarak sağlamlaştırma işlemleri yapılır.

- Ardından eğer yapılacak olan iklim sert rüzgarlı ise inşaat demiri ile kaynak yapılarak sağlam bir zemin oluşturulur. İskelet bir kaynakçıya götürülerek de yaptırılabilir. Maliyetlerin artmaması için bu yöntem son derece mantıklıdır.

- Bu zeminin oluşturulmasının ardından Çatı için uygun bir şekilde kesilmiş olan PCV boruların yarım daire çeklinde çatı kısmı oluşturularak böylece naylonun yerleştirileceği bölüm meydana getirilir.

- Bu aşamadan sonra naylon sera iskeletine getirilerek işlem tamamlanmış olur. Bu aşamada önemli olan naylonun mutlaka güneş ışığı geçiren cinsinden olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.



Sera Yaptırma Maliyetleri (Fiyatları) Nelerdir?



Sera yapım işlemi son derece kolay bir işlemdir. Ancak bazı büyük ölçekli seraların yaptırılması klasik yöntemlerden çok modern yöntemlerle inşa edilmesini gerektirir. Bu durumda maliyetler artabilir. Bir kimsenin kendi serasını yapması için ortalama büyüklükteki bir yapı maliyeti 5.000 - 15.000 TL arasında değişebilmektedir. Seraların dışarıdan destek alınarak yaptırılması durumunda maliyetlere işçilik eklenir. Bu fiyatları arttırabildiği gibi ekstra maliyetlerden (kaynak makinası - boru makası gibi) kısıtlama yapılabilir.