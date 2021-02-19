Trikoloji yani saç ve saç derisini inceleyen ve çözümler sunan bilim alanı, günümüzde tüm dünyada önemini korumaktadır. Diğer bilim alanlarında ki gelişmelerden trikoloji de pozitif olarak etkilenmekte ve faydalanmaktadır.

Son zamanlarda belki de hepimizin giderek daha çok duyduğu biyoteknoloji diye bir terim hayatımızda yer almış bulunmaktadır. Biyoteknolojinin başlıca amacı insan hayatının kalitesini arttırmaktır. İnsan, bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan fonksiyonları anlamak ve değiştirmek amacı ile kullanılan teknikler ve işlemlerdir. Başka bir tanımlama yapmak gerekirse DNA teknolojisi ile bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilmeyen yeni ve az bulunan maddeleri elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.

Biyoteknoloji ayrıca tıp alanında, ilaç alanında çok büyük katkılar yaratmıştır. Uzun lafın kısası artık trikolojik terapilerde de biyoteknolojik ürünler kullanılmaya başlandı ve Avrupa’da çok başarılı sonuçlar alınmakta.

Biz de artık Türkiye’de trikolojik terapi ve saç bakımı, saç kaybı çözüm önerilerimizde biyoteknolojik yöntemlerle üretilmiş saç bakım ürünleri, serumları kullanıyoruz ve bunlardan sonuç alıyoruz.

Bilim sürekli ilerliyor, değişiyor ve olumlu sonuçları her alanda hayatımıza hatta saçımıza dahi yansıyor. Sağlıklı ve güçlü saçlar için bence gelişen teknolojileri kullanıp, uygulamalıyız. Gerçekten de saç kadın, erkek hepimizin moralini yerine getirip özgüvenimizi destekleyen unsurlardan biri.

Trikolog (Saç Bilimi Uzmanı)

Serap Öztürk Niya

www.trichotherapysac.com

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