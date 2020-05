Bu çiçekler, Sigmund Freud'e

İvan Pavlov'a

Philip Zimbardo'ya

'Kişinin davranışlarını belirleyen karakteri değildir; içinde bulunduğu durumdur.' sözünün sahibi Stanley Milgram'a

Francine Shapiro'ya

Jeffrey Young'a ithafen.

Psikoloji, bana göre bir bilim dalından öte, tüm bilimleri kapsayan tek bir bilim!

Yukarıda saydığım isimler, hayatta fark yaratan müthiş insanlardan sadece birkaçı.

Bugüne dek bu alanın oluşması için çalışmış bu isimler, hayatımızın akışını değiştirmişlerdir.

Verdikleri cesaret, akıl ve bilgelik asırlar boyu bizleri etki altına alacaktır.

Bugünü fırsat bilip özellikle kendi hayatımın akışını iyi yönde değiştirdiğine inandığım yukarıda saydığım isimlere teşekkür etmek istiyorum:

Ruh sağlığının fiziksel sağlığa nasıl etki edebileceğini öğrettiğiniz için teşekkür ederim.

Bugün, başıma gelen olaylarda -kontrolün bende olmadığını ve bir mağdur olduğumu- düşünmekten vazgeçirdiğiniz için

Düşünme yeteneğimi kullanmamın doğru davranışlarda bulunmamı sağladığını

Yeterince sorgulamadığımda veya doğru soruları sormadığımda başıma her türlü musibetin gelebileceğini

İnsanları sadece o ana bakıp değerlendirmenin yanlış olduğunu

Bir insanla olan kötü etkileşimden sonra tüm dünyaya kinlenmenin manasız olduğunu

Genellemelerin ne kadar yanlış olduğunu

Gördüğüm kötü olayları içselleştirmemeyi başarmamı sağladığınız için

'Her koyun kendi bacağından asılır' atasözünün anlamını öğrettiğiniz için

Kişilerarası sorunların ne kadar olağan olabileceğinin farkındalığını kazandırdığınız için

Her şeye fazla anlam yükleme sebebinin, nereden geldiği belirsiz kaynaklara ait hislerin, tepkilerimi etki altına alabileceğini anlattığınız ve

bugün doya doya gülmenin ne demek olduğunu tattırdığınız için

Karanlık ve aydınlık tarafın ne demek olduğunu ve seçim yapma hakkım olduğunu

'İnsanlar ne der' diye putlaştırdığımız insanlara itaat ederken her dakikamızı nasıl kaybettiğimizi

Her gördüğüme inanmamayı

Her duyduğuma keza.

Soğukkanlı olmayı

İyice incelemeyi

Araştırma yeteneğini kazandırdığınız için

Bilip bilmeden konuşmamayı

Bilinçsizliğin beni hangi noktaya getirebileceğini hesaplamayı öğrettiğiniz için

Ve daha sayamadığım pek çok şey için

MİNNETTARIM!

Bu çiçekler size benden, sizlerin devam ettirmek istediğiniz sorumluluğu devralan benden!

İnsanlar için sorumluluğumuz var!

Çok daha yaşanılabilir bir dünya için

Her gün her saat her dakika sizlerin açtığı yolda ilerlemek için

Bir 10 Mayıs'ı daha bekliyor olacağım.

Psikolog/Yazar Seray Küçük

