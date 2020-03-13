Eveeet, bir kez daha anladık ki doktorlarımız çok önemliymiş.

Bir kez daha anladık ki başımıza bir olay geldiğinde ilk başvuracağımız kapı sağlık kuruluşlarının kapısıymış.

Bir kez daha anladık ki yaşamımızı iyi idare edebilmemiz onların elindeymiş.

Şimdi dünyada kaos yaşanıyorken üstelik sağlıkla ilgili büyük bir kaos yaşanıyorken başımızın tacı, sokakta durdurup telkin istediğimiz, ilk semptomu fark ettiğimizde sanki onlara bulaşmayacakmışçasına kollarına atlayacağımız kişiler kimmiş? : Doktorlarımızmış!

Yeri geldiğinde onlara doktor hatta insan olarak değil kahraman olarak görenler, her şey düzen içindeyken pazara gelmişçesine ve bana bir kilo domates bir kilo soğan ver demişçesine ilaç listesini, onların çok değerli masalarına fırlatırken bir kez daha düşünürsünüz artık!

İşe hangi sebeple gidemediğinizi dürüstçe işvereninize söyleyemediğiniz için 'rapor ver,' emriyle karşılarına dikilirken iki kez düşünürsünüz!

Hele ki raporunuzu vermedi, ilacınızı yazmadı, 'seni ben muayene edeyim hastalığın var mı yok mu sen bilemezsin kendine teşhis koyamazsın,' dediklerinde üstlerine yürüyüp şiddet uygulamayı üç kere değil üç yüz kere düşünürsünüz artık!

Önünde düğmenizi ilikleyip saygı duruşuna geçtiğiniz her kim varsa bu hayatta önceliğinizi değiştirirsiniz belki.

Saygının kime duyulacağını şaşırmış pek çok insanımıza bu sözler!

Sağlık kuruluşlarında canla başla hizmet eden tüm çalışanlara büyük hürmetlerimi sunuyorum. Bugüne dek beni ayağa kaldırmış her kimin eli değdiyse onların hakkını ödeyemem. Ben sizin değerinizi en çok bilen birey olarak bu yazıyı yazma gereği duydum sevgili sağlık çalışanlarımız!

Başımızın gerçek taçları.

İnanıyorum ki dünyadaki bu fırtınalı günler sizlerin emekleriyle bitecek!

Mühim olan düzen eskiye döndüğünde kıymetiniz bilinecek mi?

Tartışılması gereken en önemli konulardan biri bu!

Psikolog/Yazar Seray Küçük

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