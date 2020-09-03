Serdar İsminin Anlamı Nedir? Serdar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Serdar isminin cinsiyeti erkektir. Bu sebeple erkek çocuklarına verilen bir isimdir. Kökeni ise Farsça'dır. Dilimize de Fars dilinden yerleşmiştir. Kelime anlamı olarak da başkumandan manasına gelmektedir. Kelimenin diğer manalarını da sizler için detaylı olarak paylaştık.



Serdar Ne Demek?



Farsça kökenli olan serdar kelimesi erkek cinsiyetini temsil eden anlamlar taşımaktadır. Yeni doğan bebeklere isim verirken bu anlamların bilinmesi önemlidir. Serdar isminin anlamları şu şekildedir:

Osmanlı döneminde ordulardaki başkomutanlara verilen isim

Başbuğ

Sefer dönemlerinde padişahın yerine ordunun başına geçerek orduyu komuta eden vezirlere verilen isim, serdar-ı ekrem

Askerlerin başı olarak kabul edilen kişi

İsim Farsça kökenli olmasına rağmen telaffuzu kolaydır. Serdar isminin analizi ve özellikleri ise şu şekildedir:

Bu ismi taşıyan kişiler zorluklara göğüs gerebilmek için her zaman bir yol bulurlar.

Hisleri kuvvetlidir ve detaylara çok önem verirler, dikkatlidirler.

Çalışma hayatların sistemli ve düzenli olmaya özen gösterirler, iş ahlakı yüksek kişilerdir.

Sorumluluk almaktan kaçınmazlar.

Baskı ve stres altında kendilerini kontrol edebilirler hatta bu durumlarda daha başarılı işlere imza atarlar.

Aşka ve sevgiye önem verirler.

Serdar İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Bazı isimler Kuran-ı Kerim'deki sure ve ayetlerde yer alan kelimelerden tercih edilmektedir. Ancak Serdar ismi Kuran'da yer alan isimler arasında değildir. İslam dininin özelliklerine ve kültürüne aykırı anlamlar taşımadığı için dinen kullanımı uygun görülmüştür. Bu sebeple erkek çocuklara verilebilecek isimlerdendir.