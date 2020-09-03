Şerife İsminin Anlamı Nedir? Şerife Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Şerife ismi Arapça kökenli bir isimdir. Arapçadan dilimize şerefli ve kutsal biçimde geçmiş olan Şerife ismi pek çok aile tarafından çocuklarına konulan bir isimdir. Ayrıca ismin anlamı soylu veya temiz olarak da bilindiğini söylemek mümkün.



Şerife Ne Demek?



Şerife ismi sunduğu anlamlar bakımından pek çok ebeveyn tarafından tercih edilen bir isimdir. Eski dönemlerden bugüne kadar gelmiş ve günümüzde de çok sık tercih edilen isimler arasındadır. Şerife ismi birden fazla anlam içermektedir. Şerife isminin anlamlarını şu şekilde açıklayabiliriz:



- Şerefli

- Kutsal

- Soylu

- Temiz



Şerife ismi anlamı bakımından çok beğenilen bir isim olmaktadır. Özellikle karakteristik bir özellik sunan Şerife ismini pek çok aile çocuklarına vermek istemektedir. Bu nedenle son dönemlerde en sık araştırılan isimler arasına girmiştir.



Daha soylu ve daha temiz anlamına gelen Şerife ismi ülkemizde genellikle tek başına kullanılır. Fakat isteğe bağlı olarak isme uygun başka bir isimle de kullanabilirsiniz. Ayrıca anne ve babaların isim tercihleri sırasında merak ettikleri konulardan birisi de ismin Kur'an’da geçip geçmediğidir.



Şerife İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Ebeveynler isim tercihleri yaparken ismin anlamı ile beraber Kur'an’da yer alıp almadığına da dikkat ederler. Bu nedenle Şerife ismi Kur'an’da geçiyor mu sorusu sıklıkla araştırılan konulardan birisidir. Şerife Kur'an’da yer almamaktadır. Eski dönemlerden bu zamana kadar popüler olarak kullanılan Şerife ismini sizler de tercih edebilirsiniz.