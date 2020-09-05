Serkan İsminin Anlamı Nedir? Serkan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Serkan ismi erkek çocuklara konulan bir isimdir. Türkçe ile Arapça kökenli bir isim olan Serkan ismi ülkemizde eskiden bugüne kadar sık sık kullanılmaktadır. Bu isim kelime anlamı bakımından soylu kan ve de başkan gibi anlamlara gelmektedir. Ayrıca bu isim bunun dışında asil bir soya sahip ve asil soydan gelen bir kimse anlamında kullanılmaktadır.



Serkan Ne Demek?



Serkan ismi insanların başında olan başkan anlamına gelmekte olduğu için bu ismin anlamına araştıran her aile bu ismi koymak istemektedir. Ayrıca Serkan ismi de İslam dininde geçmektedir. Serkan ismine sahip olan insanların taşıdıkları genel özellikleri özgürlüklerine çok düşkün olmaları, herhangi bir sebepten dolayı özgürlüklerinin kısıtlanması ihtimalinde tepkiler gösterebilme özelliklerini taşırlar.



Bu insanlar kısıtlanmaktan hiç hoşlanmadıkları gibi başkalarını da kısıtlamayı hiç sevmeyen insanlardır. Ayrıca zeki ve de hızlı bir şekilde düşünme yeteneklerine sahip insanlar olmaktadırlar. Bu neden ile genel olarak yaptıkları işlerde hep en başarılı kişi olurlar. Kişilere nasıl yaklaşması gerektiğini bilen insanlardır. Bu sebeple satış konusunda başarılı olurlar. Bu kişilere her iş emanet edilebilir.



Serkan İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Erkek çocuklarına verilen Serkan ismi, yapılan incelemeler sonucunda Kuran-ı Kerim’de yer almadığını görülmüştür. Bu isim Arapça kökenli bir isim olmamaktadır. Ayrıca Serkan ismi, Farsça ve de Türkçe kökenli bir isim olması nedeni ile bu ismin Kur’an-ı Kerim de geçme ihtimali bulunmamaktadır.