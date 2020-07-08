Sert tepkiler olabilir

Bugün ne yapılabilir? Bugün geri giden Merkür’ün Mars’la kare bazı iletişim problemlerine, konuşmalarda sertliğe ve tartışmalara neden olabilir. Bizi öfkelendiren konular zararımıza sonuçlanabilir. Daha sakin ve dengeli düşünmeye bakmalıyız. Bu açı ticari konular, yolculuklar ya da eve yönelik işlerde de problemlere işaret edebilir.

Nelerden kaçınmalı? Acele ile yapılan işlerden kaçınalım. Bugünlerde ortaklaşa işlerde, karşılıklı beklentilerde bizi bekleten, geren durumlar içinde olabiliriz. Aynı zamanda sosyal olaylar, grup çalışmaları açısından da hareketli bir günde sayılırız. Biraz daha sorumlu düşünmek ve eldeki imkanları daha iyi değerlendirmek gerekiyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/ Baykuş Endişelerimize dikkat edelim. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar olabilir.