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08.07.2020 - 00:00 |

Sert tepkiler olabilir

Acele ile yapılan işlerden kaçınalım.

Sert tepkiler olabilir
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Bugün ne yapılabilir? Bugün geri giden Merkür’ün Mars’la kare bazı iletişim problemlerine, konuşmalarda sertliğe ve tartışmalara neden olabilir. Bizi öfkelendiren konular zararımıza sonuçlanabilir. Daha sakin ve dengeli düşünmeye bakmalıyız. Bu açı ticari konular, yolculuklar ya da eve yönelik işlerde de problemlere işaret edebilir.

Nelerden kaçınmalı? Acele ile yapılan işlerden kaçınalım. Bugünlerde ortaklaşa işlerde, karşılıklı beklentilerde bizi bekleten, geren durumlar içinde olabiliriz. Aynı zamanda sosyal olaylar, grup çalışmaları açısından da hareketli bir günde sayılırız. Biraz daha sorumlu düşünmek ve eldeki imkanları daha iyi değerlendirmek gerekiyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/ Baykuş  Endişelerimize dikkat edelim. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar olabilir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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Bugün

Sabah saatlerindeki iş temponuz ilerleyen zamanlarda azalabilir. Sosyal konulara yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla daha fazla iletişim de olmak keyfinizi yerine getirecektir.Devamını Oku

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Bugün

Erken saatlerde kendinizi öğrenmeye açık hissedebilirsiniz. Gün içinde iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi değiştirebilir. Hedeflerinize ulaşmak için üzerinde çalıştığınız konuları düzenlemek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi keyifli hissedeceğiniz bir zamandasınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çok daha özgür hissedeceğiniz zamanlar içindesiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilgileneceğiniz zamanlar var. Akışta kalacaksınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi krize sokabilecek olaylar yaşayabilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İletişiminizin yüksek olduğu zamanla içindesiniz. Bu durumu kullanarak sıkıntılı durumları çok rahat çözebileceksiniz. Gün içinde beklentilerinizin yüksek olduğu durumlar ortaya çıkabilir. Endişelerinizi bir yana bırakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde sorumlu olduğunuz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Çalışma hayatınızdaki işlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yoğunluk olabilir. Sizden daha fazla sorumluluk almanız istenebilir. Beklentide olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte planlayacağınız işler daha kolay akabilir. Bugün çok daha rahat kendinizi ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeteneklerinizi keyif aldığınız işlere yönlendirebilirsiniz.  Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İletişiminizin iyi olduğu zamanlardasınız. Sevdiklerinizle programlar yapmak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda risk almak daha kolay olacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailevi konulara biraz daha önem vermeniz gerekebilir. Ev hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Geçmişle ilgili konular gündeminize gelebilir. İletişimde olduğunuz kişilerden farklı yorumlar alabilirsiniz. Hayattan beklentilerinizi kendi iç sesinizin yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz var. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu zamanlardasınız. Bazı konularda karar vermeniz gerekebilir. Yeni konulara temel atabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde düzenleme gerektiren işler içinde olabilirsiniz. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkileneceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde bütçenizi, harcamalarınızı gözden geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde çok daha iletişimi yüksek zamanlar var. Beklentide olduğunuz konularda gelişmeler yaşanabilir. Sosyal konularla ve arkadaşlarınızın hayatıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz. Bu durumun sizi zor duruma düşürmesine izin vermemelisiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Beklentide olduğunuz konularda harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Gözden kaçırdığınız konular yüzünden sıkıntıya düşebilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Gün içinde kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak keyfinizi yerine getirebilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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