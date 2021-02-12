Sertleşme Problemi Neden Olur? Sertleşme Sorunu Nasıl Tedavi Edilir?

Sertleşme problemi, bazı etkenlerden dolayı oluşabilir.



Sertleşme Problemi Neden Olur?



Erkeklerin cinsel hayatında bazen sorunlar olabiliyor. Bu sorunların başında mutlaka sertleşme problemi geliyor. Sertleşme sorunu yaşayan erkekler bu durumdan psikolojik olarak etkilenebiliyor. Yaşanılan stres ve bunalım sebebiyle, daha büyük rahatsızlıklar meydana geliyor. Yaşanılan sertleşme sorunlarına karşı erkekler bazı tedavi yöntemleri araştırıyor. Fakat bu durumlarda uzman hekimlere görünerek sorunu anlatmak her zaman daha doğru bir karar olacaktır.



Erkekler bu konuda çekindiği için, doktora gitmeyi bazen kabul etmeyebiliyor. Fakat yaşanan sertleşme sorunun altında büyük bir sağlık problemi olabilir. Ön görülen bazı sağlık sorunları şu şekildedir;

● Sinir sistemlerinde bozukluk

● Kalp damar rahatsızlıkları

● Şeker hastalıkları

● Yüksek tansiyon



Sertleşme sorunu yaşan kişiler, bu hastalıklardan birine yakalanmış olabilir. Uzman doktorların yapacağı tetkiklerle sorun kısa süre içinde ortaya çıkarılır ve tedavi sürecine başlanılır. Sertleşme problemi tabi ki psikolojik sebeplerden dolayı da olabiliyor. Bazı psikolojik etkiler, erkeklerin sertleşmesinde etkili olabiliyor. Bu etkilerin bazıları şu şekildedir;

● Cinsel ilişkide erken boşalma

● Cinsel ilişkide geç boşalma veya boşalamama

Bu etkenler sebebiyle erkeklerde sertleşme sorunu oluşabilir. Bu sebeplerden dolayı oluşan sertleşme problemleri, psikolojik bir tedavi gerektirir. Yapılacak olan muayene işlemleriyle, hastalığın nedeni belirlenerek tedavi süreci hızlı bir şekilde başlanılır.



Sertleşme Sorunu Nasıl Tedavi Edilir?



Sertleşme sorununu tedavi edebilmek için önce sertleşme sebebini bulmak gerekir. Sertleşme sorunu yaşayan kişiler psikolojik etkenlerden dolayı bu sorunu yaşayabilir. Sertleşme sorunu psikolojik sebeplerden dolayı yaşanıyorsa, psikolojik ve cinsel terapi tedavileri uygulanır. Bu tedavi yöntemleri hastanın kendisini daha rahat ve iyi hissetmesi için gereklidir. Tedavi sürecinde hastanın tüm sorunlarını anlatması ve sertleşme sorunun altında yatan ana nedeni öğrenmek gerekir.



Cinsel terapi süresinde bu bilgiler değerlendirilerek, hastanın kendini daha iyi hissetmesi sağlanarak iyileştirme evresi tamamlanır. Psikolojik olarak sorun yaşayan kişiler, bazı ilaçlarla ve terapi seanslarıyla iyileştirilebilir. Hastanın iyileşmesi tamamen, hastaya bağlı bir durumdur. Psikolojik olarak yaşanan bu tür sorunlarda, her ne kadar ilaç kullanılsa da kişinin kendini iyi hissetmesi çok önemlidir. Kendini rahat ve iyi hissettiğinde sertleşme sorunu da tamamen ortadan kalkacaktır.