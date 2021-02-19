Servikal Lordoz (Boyun) Düzleşmesi Nedir, Neden Olur? Servikal Lordoz Tedavisi Nasıl Yapılır?

Boyun bölgesinde düzleşme oluşması aslında tek başına bir hastalık olarak değerlendirilmemektedir. Bu hastalık genelde omurgada ağrı oluşumuna sebep olan başka bir hastalık ile birlikte seyretmektedir. Boyun bölgesinde ağrı oluşumu çoğunlukla servikal lordoz düzleşmiştir anlamına gelmektedir.



Servikal Lordoz (Boyun) Düzleşmesi Nedir, Neden Olur?



Omurga toplamda 33 adet omurdan meydana gelmektedir. Bu omurlardan 7 adedi ise boyun bölgesinde yer alır. Sağlıklı insanlardaki omurgalar dümdüz bir şekilde ilerlemez. Daha çok kıvrımlı bir yapısı bulunmaktadır. Boyun ve beldeki omurların hafifi bir kıvrımı bulunmaktadır. Buna nazaran kalça ile sırt bölgesindeki omurların hafifi çıkıntılı bir görünümü bulunmaktadır.



İnsanlarda bel bölgesindeki çukurun aşırı olması durumu lordoz olarak adlandırılmaktadır. Eğer sırtındaki tümsek ise gereğinden fazla olduğunda kifoz olarak adlandırılmaktadır. Servikal lordoz terimi boyundaki normal şekilde seyreden kıvrıma verilen bir isimdir. Burada düzleşme olması durumu normalde C şeklinde olan yapının daha düz bir hal alması sebebi ile olmaktadır. Boyun düzleşmesinin ilerleyen zamanlarında tam ters tarafa doğru bir tümsek oluşturarak servikal kifoz ismini alabilmektedir.



Boyun düzleşmesi nedenleri şu şekildedir:

● Tümör ya da enfeksiyonlar

● Dejeneratif Disk hastalığı oluşumu

● Herhangi bir sebep ile travma meydana gelmesi

● İyotrojenik bozukluk oluşumu

● Bu bölgede doğuştan bir bozukluk olması

Servikal Lordoz Tedavisi Nasıl Yapılır?



Eğer boyun düzleşmesinin sebebi yanlış duruştan kaynaklı bir durum ise ilaç verilmesi sadece oluşacak ağrıların giderilmesinde etkili olacaktır. Boyun düzleşmesinin sebepleri genellikle mekanik nedenli olmaktadır. Böyle bir durumda yanlış duruşun düzeltilmesinde boyun bölgesine inen yük azalacağı için hasta kendini çok daha rahat hissedecektir.



Boyun düzleşmesi genellikle kişilerin boyunluk kullanımı, fizik tedavi ve ağrı kesiciler ile tedavi edilebilmektedir. Ancak bu durumun omuriliğe baskı yapacak kadar ileri boyutta olmasında cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Fakat böyle bir sonuç oldukça az görülen bir durumdur. Boyun düzleşmesinde en son çare olarak cerrahi müdahaleye geçilmektedir.



Boyun Düzleşmesi Belirtileri Nelerdir?



Boyun düzleşmesi belirtileri her insanda farklı bir şekilde kendini gösterebilmektedir. Boyundaki C şeklindeki kıvrımın ortadan kalkması, boyun bölgesinde ağrı meydana gelmesi, baş ağrıları boyun düzleşmesinin habercisi olabilmektedir.



Bazen hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmaması durumu da görülebilmektedir. Bazen de hiçbir ağrı olmasa da insanlar hareket ederken zorluk yaşayabilmektedir. Bu tarz şikayeti olan kişilerin mutlaka bir doktor randevusu alması gerekmektedir.