Ses Tellerinde Nodül Neden Olur? Ses Teli Nodülleri Nasıl Tedavi Edilir?

Ses tellerinde oluşan nodüller, ses tellerinin tam kapanmasını engeller ve buna bağlı olarak ses titreşimlerini azaltarak sesin bozulmasına neden olur.

Ses Teli Nodülleri Nasıl Tedavi Edilir?

Ses nodüllerinin iyileşmesi için istirahat gerekebilir. Ama istirahat, ses nodüllerinin tamamen geçmesini sağlamayabilir. Ama nodüllerin şişkinliğinin azalmasına ve küçülmesine yardımcı olur. Ses nodüllerinin tedavisinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için temelinde yatan nedeni çözmek için de vokal hijyene çok önem vermek ve ses terapisi yapılması gereklidir.

Ses tellerinde nodül olan hastalara dil ve konuşma terapisi verilerek hasta ile birlikte çalışmalar yapılır ve günlük hayatındaki problemli ses kullanım davranışlarını tespit ederek bunları düzeltme konusunda ona yardım eder. Bunun yanında rezonant terapi ve vokal fonksiyon teknikleri kullanılarak hastanın daha sağlıklı bir kapanma modeli geliştirmesi ve sesini daha öne odaklı şekilde kullanması ve hedeflenir.

Ses terapisi süresi boyunca doğru konuşma teknikleri ile, devamlı egzersiz yaparak ve vokal hijyene önem vererek genellikle ameliyata gerek kalmadan nodül tedavi edilir. Bundan sonraki dönem için doğru ses kullanım alışkanlıklarını devam ettirmek ve nodüllerin geri dönmesini engellemek kişinin kendi çabasına bağlıdır.

Ses Teli Nodülleri Belirtileri Nelerdir?

Ses kısıklığı ve boğukluğu ilk dönemde zaman zaman görülür.

-Nefesli konuşma

-Gırtlakta yumru varmış gibi hissetme

-Seste sertlik

-Uzun süre konuştuktan sonra gırtlakta ağrı

-Ses kırılmaları ve konuşma sırasında sesin zaman zaman gelip gitmesi

-Ses perdesinde sınırlılık

-Ses şiddetinde azalma

-Kullandıkça azalan ses kalitesi

-Sık öksürme ve boğaz temizleme ihtiyacı duyma

Ses Terapisi Kimler Tarafından Yapılır?

Ses terapisi, üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinde bulunan 4 yıllık dil ve konuşma terapisi lisans programından ya da dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora programından mezun olmuş Dil ve Konuşma Terapistleri aracılığı ile yapılabilir. Ses terapisi Şan dersi değildir. Meslek yasası gereği müzik öğretmenliği okuyan ve konservatuvar eğitimi almış eğitimciler tarafından yapılamaz. Dil ve konuşma terapisti, ses kısıklığı ya da şikayeti yaşayan kişilerin akustik ve algısal ve aerodinamik analizleri yapılarak ve değerlendirerek sesin kalite, şiddet ve perde gibi pek çok özelliğini ortaya koyar.