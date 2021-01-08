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08.01.2021 - 12:21 |

Ses tellerine ne iyi gelir, ne zarar verir? Ses tellerini korumak için öneriler...

Ses tellerinde meydana gelen zedelenmeler, pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sadece zedelenme söz konusu olduğunda değil, her daim ses tellerinin korunması gerekmektedir. Özellikle sesiyle mesleğini sürdürenler için, ses ve ses telleri oldukça önemlidir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ses tellerine ne iyi gelir, ne zarar verir? Ses tellerini korumak için öneriler...
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Ses telleri, gırtlağın her iki yanında bulunan, ince bir cilt ile kaplanmış yumuşak doku ve kas liflerinden oluşmaktadır. Ses tellerinin zedelenmesi, ses seviyesindeki anormal değişiklik şeklinde tanımlanır.

Ses tellerine ne iyi gelir?

Sesi ve ses tellerini korumak için yapılabilecek pek çok yöntem vardır. Ses tellerine ne iyi gelir;

Bal ve limon: Gün içerisinde iki defa bir tatlı kaşığı bala birkaç damla limon damlatarak yemek gerekiyor. Bal ve limon ses kısıklığına, ses tellerinin kurumasına ve zedelenmeye iyi gelen iyileştirici bir yapıya sahiptir.

Zencefil: Sesin kısılmasını engellemek için zencefil çayı içerisine bir kaşık bal ekleyip, karıştırarak içilebilir.

Sarımsak: Gün içerisinde 2 diş sarımsak yemek ses tellerinin sağlığını korur.

Ekinezya çayı: Özellikle kış ayrında hastalıklar nedeniyle kısılan ses için gün de bir bardak Ekinezya çayı içilebilir.

Su-tuz gargara: Ses tellerini her daim korumak isteyenler günde sabah ve akşam olmak üzere iki kez bir bardak suyun içerisine yarım çay kaşığı tuzu karıştırarak gargara yapabilir.

Elma sirkesi: Elma sirkesi doğal bir antimikrobiyaldir. Bu yüzden sese ve ses tellerine iyi gelir. 2 yemek kaşığı sirkeye biraz su ekleyip, keskinliğini alarak gargara yapılabilir.

Boğaz pastilleri: Boğaz için özel olan pastiller, boğazı nemlendirmektedir. Bu pastilleri sadece hastalık zamanlarında ya da ses telleri zedelendiğinde değil, en fazla gün içerisinde 2 defa ses tellerini korumak amacıyla kullanılabilir.

Ses tellerini korumak için pek çok uzman alkollü ve kafeinli içeceklerden uzak durulması gerektiğini belirtmektedir. Bu tip içecekler ses tellerindeki suyun emilimine sebebiyet vermektedir. Böylece kuruluğa ve kolay zedelenmeye neden olurlar. Sesin olumsuz yönde etkilenmemesi için alerjiler için kullanılan intihistaminikler, progesteron-dominankontraseptif ve diüretikler gibi ilaçlardan uzak durulmalı ve bitkisel yöntemler tercih edilmelidir.

Ses tellerinin zedelenmesinin nedenleri nelerdir?

Ses telleri pek çok nedenden dolayı zedelenebilir. Bunların başında üst solunum yolunda ortaya çıkan hastalıklar gelmektedir. Nezle, grip gibi viral hastalıklar ses kısıklığına neden olabilir. Ayrıca:

Mide asitlerinin boğaza kadar gelip, daha sonrasında geri kaçması tahrişe neden olur,

Sigara ve alkol kullanımı,

Kafeinli ve gazlı içeceklerin aşırı tüketimi,

Bağırmak, çığlık atmak, uzun süre şarkı söylemek ya da pek çok nedene bağlı olarak ses tellerini yoğun kullanmak,

Alerjiler,

Toksik maddelerin solunması,

Çok fazla öksürmek,

Gırtlak bölgesine darbe almak ses tellerine zarar verir.

Diğer yandan bazı durumlarda ses tellerinin zedelenmesine sebep olur. Bunlar,

Ses tellerinde iyi huylu nodül, kist ve polip oluşması,

Tahriş edici ajanların solunması,

Akciğer, tiroid ve boğaz kanseri,

Erkeklerde ergenlik dönemine geçiş evresi,

Tiroid bezi fonksiyon bozukluğu,

Kalpten çıkan en büyük damarda keseleşme durumu,

Parkinson hastalığı ve inme gibi tüm bu hastalıklar ses tellerini zedeler.

 

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