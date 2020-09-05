Sevde İsminin Anlamı Nedir? Sevde Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sevde isminin anlamı çok önemlidir ve herkes tarafından çok fazla beğenilmektedir. Sevde ismi, kız çocuklarına verilen bir isim olup bu ismin kökeni temelde Arapçadan gelir. Sevde ismi Arapçada sevd kökü ile türetilmiş olmaktadır. Sevde ismine ait olan tüm detayları ayrıntılı bir şekilde sizler için araştırdık ve sizler için derledik.



Sevde İsmi Ne Demek?



Sevde ismi, günümüzde ve ülkemizde güzellik kavramı ile bütünleşmekte olan bir anlam içerir. Sevde isimi aynı zamanda kusursuz olan bir kız çocuğu güzelliğini ifade etmektedir. Esmer tene sahip olan, siyah göze sahip olan ve de siyah saça sahip olan kız anlamlarını taşımakta olan bir isimdir. Sevde ismi pek çok sayıda kız çocuğuna koyulan güzel anlama sahip olan bir isimdir. Arapça dilinde de genel olarak sıklıkla kullanılmakta olan sevda sözcüğü ile birlikte ve de aynı kökten türetilerek kullanılmaktadır. Ayrıca bu güzel anlama sahip olan kız çocuğu ismi aşk anlamına da gelmektedir.



Buna ilave olarak eskiden edebiyat geleneğinde Sevde ismi, pek çok eserde kullanılmakta olan bir kavramdır. Sevdenin edebiyattaki kullanımına bakılacak olur ise, insanların yüreğine düşmekte olan aşk ateşi anlamına gelmektedir. Şiirlerde yazılan anlatıma göre ise kişinin kara sevdaya tutulması ile yüreğinde oluşan kara nokta oluşur. Bu nokta, kişinin çektiği aşk acısını genel olarak temsil etmektedir.



Sevde İsmi Kur’anda Geçiyor mu?



Sevde ismi günümüzde Kuran-ı Kerim içinde yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir ayette yer almayan bir kız ismi olmaktadır. Bu muhteşem anlama sahip olan Sevde ismi aslında köken olarak Arapça kökenli olmaktadır fakat bu isim Kuran’da geçmemektedir.