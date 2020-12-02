Sevdiklerimize odaklıyız

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlerken bizi duygusal açıdan meşgul eden, korumak, kollamak istediğimiz şeylere daha çok odaklıyız. Bazı endişeler, kolay etki altında kalma durumu ortaya çıkabilir. Ancak farklı ve yeni fikirler de var. Düşüncelerimiz daldan dala sıçrayabilir. Kafamızı toparlamakta biraz zorlanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde daha fazla şey yapma isteği ve hareketliliği yüksek. Özellikle günün geç saatlerinde yeni ve farklı düşüncelere açık olmak gerek. Düşüncelerimiz dağınık olsa da, daha aktif bir tutum içinde olabiliriz. Duygusal alanda, ailevi konularda alınganlıklar gündeme gelebilir. Tartışmalara açığız.

Maya takviminde bugün





Galaktik ton 8/Gece Önemli yargılarda bulunabiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Gece günündeyiz. Kendi iç dünyamıza, sezgilerimize kulak vermek durumundayız. Bugün düşüncelerimizde daha esnek olmaya özen gösterelim. Aşırı önyargılar ilişkilerimize ve hedeflerimize engeller çıkartabilir.