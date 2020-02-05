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05.02.2020 - 15:30 |

Sevgililer Günü için en özel hediye önerileri

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken BEYMEN farklı kategorilerde birbirinden özel hediye seçenekleri sunuyor.

Sevgililer Günü için en özel hediye önerileri

Göz alıcı ayakkabı ve çantalardan zarif aksesuarlara, casual ve klasik tasarımlardan rengarenk şapka ve berelere, niş parfümlerden kozmetiğe, özel hediye setlerinden BEYMEN çanta ve cüzdan çeşitlerine dünyaca ünlü markaların 2019-2020 Kış koleksiyonundaki farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız hediye seçenekleri BEYMEN’lerde ve beymen.com adresinde sizleri bekliyor.

Dilerseniz kişiye özel hediye danışmanlık servisi BEYMEN Gift uzmanlarından hediye seçimleriniz ya da hediye mesajlarınız için yardım alabilir, ayrıca BEYMEN Adrese Teslim Hizmeti ile Türkiye'nin neresinde olursa olsun sevgilinize hediyesini en hızlı şekilde ulaştırabilirsiniz.

•BEYMEN’den Kadınlar İçin 14 Şubat Hediye Önerileri

Ayakkabı ve çanta sevgiliniz için bir tutkuysa; Aquazzura’nın feminen modelleri, Jimmy Choo’nun gösterişli fiyonk ve püsküllerle süslü stilettoları, Alexandre Vauthier, Amina Muaddi, Alaia, Balenciaga, Alevi, Dolce & Gabbana, Versace, Jimmy Choo, Christian Louboutin, Gianvito Rossi, Manolo Blahnik ve Giuseppe Zanotti’nin gözalıcı taş ve sim işlemeli tasarımları, Chloe, Dolce & Gabbana, Tod’s, Isabel Marant, Stella McCartney’in aralarında yer aldığı dünya markalarının dinamik sneaker modelleri en özel Sevgililer Günü hediyesi alternatifleri arasında yer alıyor. Ayrıca BEYMEN Blender’daki Golden Goose sneakerlara, Moonboot ve Paloma Barcelo’nun birbirinden şık kar botlarına da göz atmayı unutmayın.

Paco Rabanne’ın payet işlemeli çantaları, Kenzo’nun şansın evrensel sembolü göz motifli yeni çantası Kenzo Tali Bag, Alexander McQueen’in göz alıcı clutchları, Bottega Veneta, Balenciga, Dolce &Gabbana, Valentino ve Chloe’nin yeni ikonik çantaları, 60’lı yılların retro gustosu ve renklerini günümüz metropollerinin dinamiğiyle buluşturan BEYMEN Çanta’ların farklı renk ve model alternatifleri ile sevgilinizi mutlu edebilirsiniz.

BEYMEN’de aksesuar tutkunları ile buluşan Aida Bergsen, Bee Goddess, Anton Heunis, Baguette, Ken Samudio, Daniel Espinosa, Ninon, Georgia Charal’ın aralarında yer aldığı pek çok takı ve mücevher markasının birbirinden şık ve zarif tasarımları; Ferruccio Vecchi, Kenzo, Grevi ve Helene Berman London’ın birbirinden şık ve zarif şapka ve yün bereleri arasından da Sevgililer Günü hediye seçiminizi yapabilirsiniz.

Sevgiliniz için daha kişisel bir hediye arıyorsanız, etkileyici esansları ve göz alıcı şık şişeleri ile exclusive olarak BEYMEN’lerde satışa sunulan dünyaca ünlü niş parfümler arasından seçiminizi yapabilirsiniz. Dünyanın sayılı markaları arasında yer alan Amouage, İngiliz kraliyet ailesinin parfümörü Creed, niş parfüm dünyasının en ünlü markalarından Xerjoff, Memo Paris, Parfums de Marly, Frederic Malle, Killian, Byredo, Maison Francis Kurkdjian’ın ve kadın, erkek ve unisex parfümleri ile sevgilinizin başını döndürebilirsiniz.

BEYMEN’den Erkekler İçin 14 Şubat Hediye Önerileri

Etro ve Eton’un sofistike gömlek ve polo yaka trikoları, Paul Smith ve Belstaff’ın fonksiyonel tasarımları, Missoni, Brunello Cucinelli, Fedeli, Kiton, Herno, Thom Browne’ın aralarında yer aldığı dünyaca ünlü markaların en seçkin hazır giyim koleksiyonları şıklığına önem veren sevgiliniz için BEYMEN’lerde sizleri bekliyor.

Aksesuar kullanmayı seven erkekler için Bottega Veneta, Saint Laurent, Etro, Fendi, Paul Smith’in deri cüzdanları, 160 yıllık İtalyan devi Borsalino’nun el işi şapkaları, Babette Wasserman; Thompson ve Tateossian’ın ikonik kol düğmeleri, Tod's, Santoni, Henderson, Bottega Veneta’nın birbirinden sofistike ayakkabı ve çantaları ya da tıraş çantasından laptop çantalarına, organizer’dan sayahat çantalarına farklı seçenekler sunan BEYMEN Çanta’lar arasından Sevgililer Günü hediye seçiminizi yapabilirsiniz.

Rahatlıktan vazgeçmeyen sevgiliniz için, Kenzo, Polo Ralph Lauren, Kooples, All Saints, PS Paul Smith, Les Benjamins ve Boy London’ın renkli sweatshirt ve trikoları, Golden Goose, Hogan ve Premiata’nın dinamik sneakar’ları, Eastpak’ın yenilikçi sırt çantaları, Kenzo, Champion, Nea Era ve Carhart’ın yün bereleri BEYMEN Blender’ın 14 Şubat hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

 

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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