Sevgiliye söylenecek en güzel aşk sözleri - Aşk mesajları

Filmlerden, şiirlerden, romanlardan sevgiliye söylenecek en güzel aşk sözlerini sizler için derledik:

"Hayat aldığımız nefeslerle değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülür." - Aşk Doktoru (Hitch)

"Aptal gibi gözükmeye razı değilsen, aşık olmayı hak etmiyorsun demektir." - Aşk Gibi Bir Şey (A Lot Like Love)

"İnsan, hayatının aşkını gördüğünde zaman dururmuş." - Big Fish

"Hep aklıma geliyorsun,

Bak gördün mü senin de gidecek başka yerin yok." - Özdemir Asaf

"Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin; çıkarı yok, çıkası yok, çıkarasım yok." - Can Yücel

"Sen bu karanlık ömrümün içine bir sevinç ışığı gibi, kurumaya yüz tutan ekinlere can veren bir nisan yağmuru gibi birdenbire geldin." - Sabahattin Ali

"Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir." - Tolstoy

"Ona dokunduğum ilk anda anlamıştım. Evime gelmek gibiydi. Hem de hiç bilmediğim evime… Sadece arabadan çıkmasına yardım etmek için elini tutmuştum ve her şeyi anladım. Bir çeşit büyü gibiydi." - Sevginin Bağladıkları (Sleepless in Seattle)

"Sana aşığım. Ve biliyorum aşk sonsuz boşlukta bir çığlık gibi, unutulmak kaçınılmaz. Hepimiz kaderimize terkedilmiş mahkumlarız. Sonunda her şey toprak olacak ve güneş dünyayı yiyecek ama tüm bunlara rağmen sana aşığım." - Aynı Yıldızın Altında (The Fault in Our Stars)

"Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum." - Turgut Uyar

"Aşkın ne olduğunu biliyorsam, senin sayende." - Hermann Hesse

"Aşık olduğunda uyuyamazsın çünkü artık gerçek, rüyalarından daha güzeldir." - Dr. Seuss

"Kelebek gibidir aşk. Peşinden koştukça senden kaçar. En iyisi bırak uçsun, Belki hiç beklemediğin bir anda gelip omzuna konar."

"Bütün şairler sana mı aşıktı ki her okuduğum şiirde, dinlediğim ezgide sen vardın."