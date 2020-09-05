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05.09.2020 - 01:52 |

Şeyda İsminin Anlamı Nedir? Şeyda Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Şeyda, medyada sık kullanılan isimlerden biridir. Özellikle ünlüler tarafından kullanılması bakımından ilgi görüyor. Son dönemde popüler olması, anlamı ve telaffuzu bakımından tercih edilen isimdir. Şeyda’nın ne anlama geldiğini öğrenip, buna göre çocuğunuza koyabilirsiniz. Şeyda’nın ne demek olduğunu sizler için derledik.

Şeyda İsminin Anlamı Nedir? Şeyda Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Şeyda, Farsça kökenli bir kelimedir. Çok uzun yıllar öncesinde Türkçeye yerleşmiş ve sıklıkla kullanılan kelime olmuştur. Anlam bakımından Şeyda ”âşık, çok tutkun, aşk çılgını” anlamlarına geliyor.

Şeyda Ne Demek?

Şeyda, yabancı kökenli bir sözcüktür. Osmanlı sözlüğünde “tutkun, divane” anlamlarına geliyor. Türkçe anlamı olarak da “Sevda nedeniyle aklını yitirmiş, çılgın” ve “ aşk tutkunu” anlamları bulunuyor.

Şeyda ismi genellikle kadın ismi olarak kullanılsa da nadiren erkek ismi olarak da konulabiliyor. Bu nedenle Şeyda için unisex isim denilebilir. Bu isme sahip insanlar azimli ve dışa dönüktürler. Kendilerine güveni tam ve sevecen yapıya sahiptirler. Sempatik olmalarının yanı sıra çılgın bir karakterleri bulunuyor.

Şeyda isimli olanlar aşkı en sınırsız ve doyasıya yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşarlar ve aşk için her şeyi göze alırlar. Aşk kadar özgürlüklerine de düşkündürler. Etraflarına sınırlar çizilmesinden hoşlanmazlar. Kinci bir yapıları bulunuyor. Kendilerine yapılanı asla unutmazlar.

Şeyda İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Şeyda ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmiyor ve herhangi bir dini anlamı da bulunmuyor. Fakat isim anlam bakımından güzel olduğu için dini bakımdan herhangi sıkıntı bulunmuyor. Kur’an-ı Kerim’de geçmiyor diye çocuğunuza bu ismi vermemenizi gerektirmiyor. Çünkü anlam bakımından çok güzel olup da Kur’an-ı Kerim’de geçmeyen birçok isim bulunuyor.

Şeyda, ünlü kimselerin tercih ettiği, anlam bakımından güzel ve telaffuzu da kolay olduğu için son dönemde popülerliği artan kelimedir. Ayrıca dini bakımdan isim olarak konulması caiz olduğundan çocuğunuza rahatlıkla bu ismi verebilirsiniz.

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