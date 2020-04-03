Shea yağı saçlarınız ve cildiniz için nasıl kullanılır?

Shea yağı nedir?



Shea yağı Afrika'da Gambiya, Sudan ve Burkina Faso gibi birçok ülkede yetiştiriliyor. Shea yağı, shea (veya karite) ağacının tohumlarından elde edilir. Stereik, oleik ve linoleik asitler gibi faydalı yağ asitlerinin yanı sıra vitaminler, mineraller ve kateşinler ile doludur. Hem rafine edilmiş hem de rafine edilmemiş shea yağı formları mevcuttur. Shea yağının hem cildiniz hem de saçlarınız için birçok faydası var.

1. Nemlendirici olarak



Shea yağı en çatlamış, kuru cildi bile nemlendirmeye yardımcı olur. Shea yağı cilde uygulandıktan sonra, cilt üzerinde yağ benzeri bir doku oluşturur ve cilt tarafından kolayca emilir. Shea yağı yıl boyunca nemlendirici olarak kullanılabilir. Daha soğuk iklimlerde kışın, cildin kuru ve pul pul olabileceği durumlarda cildin nemini geri getirmeye yardımcı olur. Ayrıca yaz aylarında, cildin nemlenmesini sağlamak ve cildinizi sakinleştirmek için güneşte kaldıktan bir gün sonra kullanmak için mükemmel bir üründür.



2. Çatlamış dudakları yatıştırmak için



Shea yağı, özellikle kışın dudaklarda oluşan çatlakları gidermeye yardımcı olur. Dudakların yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlamak için sabah ve akşam biraz shea yağı uygulayın.



3. Kepek ve saç derisi tahrişine karşı mücadele



Shea yağı, özellikle devam eden kuru kafa derisi problemi yaşıyorsanız; derinizi sakinleştirmeye yardımcı olabilecek yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Az miktarda shea yağını dairesel hareketler ile saç derinize masaj yaparak uygulayın.



4. Ellerinizi yumuşatmak için



Shea yağı el kremlerinde yaygındır, çünkü kuru cildi ve pürüzsüzleştirir. Az miktarda shea yağı ile kahverengi şekeri; birkaç damla limon suyu ile karıştırın.



Ölü cilt hücrelerini pul pul dökmek için ellerinizi ovuşturun. Karışımı sabun ve su ile yıkayın ve daha sonra ellerinize daha fazla shea yağı uygulayın ve cildinize masaj yapın.