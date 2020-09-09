Sibirya Kurdu Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Husky Cinsi Hakkında Bilgiler

Dayanıklı ve güçlü yapıları sayesinde en zor şartlarda bile çalışmaya uygun olan Sibirya kurdu köpekler gözlerinin güzelliği ve asil duruşu ile dikkat çekiyor.



Yavru Husky Cinsi Hakkında Bilgiler



Sibirya kurdu, görünüşü itibari ile çok etkileyici, güçlü ve büyük köpeklerdir. Sibirya kurtları erişkin hale geldikleri zaman 30 kiloya kadar ulaşabilir. Diğer köpekler gibi çok fazla havlamazlar. Genellikle ulumayı seçerler. Soğuk hava ikliminde yaşamaya uygun olan bu tür, zaman zaman -20 dereceleri gören ülkemizde dahi bakılmaya çok elverişli değildir.



Büyük yapıları ve soğuk iklim canlıları olan Sibirya kurtları apartmanda yaşamaya uygun değildir. Onları doğal ortamından koparmamak gerekir. Oldukça dayanıklı, güçlü ve kaslı bir yapıya sahip oldukları için uzun yıllardan beri hep zor işlerde çalıştırılan bir köpek türüdür. Sibirya kurtlarının ortalama yaşam süresi ise 12-15 yıl arasıdır. Havanın soğuk olduğu zaman enerjileri yüksektir ve egzersiz ihtiyaçları çok olur.



Hava ısındığında ise bu Özellikleri kaybolur. Sürü halinde yaşamayı seven bu köpekleri besleyecekseniz en az iki tane Sibirya kurdu beslemeniz gerekir. Sibirya kurdunun ilerde söz dinlemesini ve size itaat etmesini istiyorsanız onu yavruyken eğitmeye başlamanız gerekir. Aksi taktirde inatçı yapısı nedeni ile ileride eğitmeniz zorlaşır ve daha agresif bir tavır sergiler. Bu köpekler yılda iki defa tüy döker. Tüy bakımını haftada iki defa tüylerini köpek tarağı ile tarayarak yapabilirsiniz. Sibirya kurtlarının kulak içlerinde oluşabilecek parazitleri önlemek için kulak temizliğine de özen göstermeniz gerekir.



Sibirya Kurdu Cinsi Köpeklerinin Karakter Özellikleri



Başıboş gezmeyi çok severler. Bu nedenle kalabalık ortamlarda onu yalnız bırakmamak gerekir. Özgürlüğüne düşkün bu köpekler, sağlam bir bünyeye sahiptir. Çok fazla egzersiz gereksinimi olmayan ve görselliği ile dikkat çeken Sibirya kurtlarının büyük cüsselerinin ardında yumuşacık bir kalbi ve nazik yapısı vardır.



Diğer insanlarla ve çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Çok Zeki olan bu köpek türü, eğitilmeye çok meyilli olsalar da kendisine saçma gelen bireyi yapmamakta direnirler. Aynı zamanda Sibirya kurtları inatçı kişiliği ile tanınır. Hava soğuk olduğunda Sibirya kurtları koşturmayı ve oyun oynamayı çok severler. Fakat hava sıcak olduğunda bu köpekleri dışarı çıkartmamak gerekir.



Sibirya Kurdu Cinsi Köpeklerinin Fiziksel Özellikleri



Sibirya kurtları, etkileyici görünüşleri iki katmanlı onu -60 derecede bile dayanıklı kokan tüy yapısı ve güzel gözleri ile dikkat çeker. Asil duruşu ve farklı görüntüsü ile en çok sahip olunmak istenen köpek cinsleri arasında yer alır. Bu köpekler erişkin hale geldiklerinde 30 kiloya kadar ulaşabiliyor. Soğuk iklimlere dayanıklı ve sağlam bünyesi ile bilinen bu köpekler, aynı zamanda çok zekidir. Sibirya kurtlarının çoğunda sırtındaki tüyler siyah ya da gri, karın ve bacak bölgelerindeki tüyler ise beyazdır. Sibirya kurdu köpekleri erişkinliğe ulaştıklarında boyu 60 cm’e kadar ulaşabilir. Sibirya kurtlarının ortalama yaşam süresi ise, 12-15 yıldır. Bu köpeklerin en belirleyici Özellikleri ise mavi ve açık renk etkileyici göz rengidir. Bu köpeklerin özellikle de salgın hastalık dönemindeki performansları sonucunda en ücra köşelere bile difteri ilacı götürmesi ile bütün dünya çapında ünlendi. Sağlam ve kaslı bünyesi ile pek çok zorlu işte korkusuzca görev yaparlar.