07.10.2013 - 14:22 |
Sigara bipolar bozukluk riskini arttırıyor
Amerikan Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma hamilelikte sigara kullanımı ile bipolar bozukluk arasındaki bağı ortaya çıkardı.
New York Eyalet Psikiyatri Enstitüsü ve Kolombiya Mailman Halk Sağlığı Okulu'ndan uzmanlar, 1959-1966 yılları arasındaki hamilelerin çocuklarını inceledi. 79 vaka ve 654 kişinin karşılaştırıldığı araştırmada hamilelikte sigara içen annelerin çocuklarının bipolar riskinin daha fazla olduğu ortaya çıkarıldı.
Hamilelikte sigara özellikle düşük kilolu doğum ve çocukta konsantrasyon bozukluğuna neden olabiliyor. Yapılan bu araştırma bipolar bozukluk ile sigara arasındaki bağı ortaya koyan ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.