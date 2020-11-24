Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Sigara içiyorsanız ve hızla zayıflıyorsanız dikkat! Bu hastalık...
24.11.2020 - 12:23 |

Sigara içiyorsanız ve hızla zayıflıyorsanız dikkat! Bu hastalık...

En çok hayat kaybına yol açan kanser türleri arasında dördüncü sırada yer alan pankreas kanserinin tedavisindeki başarı, erken tanıya dayanıyor. Ancak ilk dönem ortaya çıkan ağrı belirtileri çok önemsenmediği için pankreas erken tanıya çok rastlanmıyor. Tedavideki gelişmelerin yüz güldürücü sonuçlar vermesine karşın hiçbir ilacın erken tanı kadar etkin fayda sağlamadığını vurgulayan İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Türker Egesel, “Pankreas kanserini erken dönemde ortaya çıkarabilecek bir test yöntemi yok. Ancak kişilerin belirtileri konusundaki farkındalığının yükselmesi erken tanı oranını artırabilir” uyarısında bulundu

Sigara içiyorsanız ve hızla zayıflıyorsanız dikkat! Bu hastalık...
ABONE OL

 Sindirim sisteminin bir parçası olan pankreas, karnın üst kısmında mide ve karaciğerin arkasında yer alıyor. Sindirim enzimleri ve kan şekerinin düzenlenmesini sağlayan insülin hormonunu üretiyor. Pankreası oluşturan hücrelerin aşırı çoğalmasına bağlı olarak gelişen pankreas kanseri erken evrelerde ne yazık ki belirti vermiyor. Bu nedenle pankreas tanısının zor ve geç konabildiğini belirten İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Türker Egesel, hastalığın ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler hakkında şunları söyledi:

“Hastalar, genelde orta hatta ve sırta vuran bir karın ağrısından yakınır. Pankreas kanserinin ilk dikkat çeken belirtisi sırt veya mide bölgesindeki ağrıdır. İştah kaybı ya da herhangi bir diyet uygulamadan ani kaybedilen kilo, pankreas kanseri habercisi olabilir.

Ciltte ya da gözde görülen sarılık, pankreasın safra kanalını tıkamasına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Diğer belirtiler de idrar renginde koyulaşma, kaşıntı, halsizlik, hazım problemleri, ishal ya da kabızlık atakları ile damar tıkanıklıkları olarak kendini gösteriyor. Ancak bu belirtilerin hiçbiri pankreas kanserine özgü değil. Başka hastalıklarda da görülebiliyor. Yine de ani ve hızlı gelişen şikayetlerde pankreas kanserinin öncelikli olarak düşünülmesi gerekiyor.”

Risk grubundakiler dikkat!

Pankreas kanseri sinsi ilerlediği için risk grubunda yer alanların düzenli tetkik yaptırması önem taşıyor. Peki bu hastalığa yol açan faktörler neler ve kimler risk grubunu oluşturuyor?

Pankreas kanserlerinin yaklaşık yüzde 10’unun ailesel geçişli olduğunu, aile öyküsünde iki veya daha fazla kanser hastası olan kişilere genetik araştırma ve yakın takip önerildiğini vurgulayan Dr. Türker Egesel, “En önemli nedenlerden biri ileri yaş. Çünkü pankreas kanseri genellikle yaşlılarda görülüyor. Sigara, özellikle kontrolsüz kan şekeri düzeyi, obezite kronik pankreas iltihaplanması da diğer nedenleri oluşturuyor” diye bilgi verdi.

Sigara içiyorsanız ve hızla zayıflıyorsanız dikkat Bu hastalık...

Hastalığın tanısı için kişinin aile öyküsü ve şikayetlerine bağlı olarak pankreas kanserine yönelik bazı tetkikler yapılıyor. Muayenede karında ele gelen kitle, sarılık ve bölgesel hassasiyetler saptanabiliyor. Ancak tanıyı kesinleştirmek ve pankreas kanserinin hangi evrede olduğunu tespit edebilmek için laboratuvar testleri, karın ultrasonu, karın tomografisi, MR görüntülemesi ve bilgisayarlı tomografi PET gibi ileri tetkik yöntemlerine başvuruluyor. Bazı durumlarda endoskopik işlemler de gerekebildiğine değinen Dr. Türker Egesel, pankreastaki kitleden parça alınarak biyopsi yapıldığını da belirtiyor.

Tedavi hastalığın evresine ve türüne göre belirleniyor

Hastalık ilerleyen evrelerde tespit edilebildiği için tedavi konusunda çeşitli sıkıntılar olabildiğini söyleyen Dr. Türker Egesel, şöyle devam etti:

Pankreas kanseri tedavisi kanserin türüne ve evresine göre belirlenir. Tedavi planlamada yaş, genel sağlık durumu ve organ fonksiyon testleri de dikkate alırız. Pankreas kanseri için tedavi şekilleri cerrahi, sistemik tedavi (kemoterapi) ve radyoterapi olarak yapılabilir. Erken ve sınırlı tümörlerde cerrahi işlem en etkin tedavi şeklidir. Ancak pankreasın gövde ve kuyruk kısmındaki tümörlerde sınırlı cerrahi girişim yapılabiliyor.”

Pankreas kanserinin aşamalarına göre bazı hastalarda sadece cerrahi yöntem uygulanırken bazılarında sistemik kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler (akıllı ilaçlar) ve bağışıklık sistemini devreye sokan immünoterapi ya da radyoterapi devreye giriyor.

Son yıllardaki gelişmeler sayesinde pankreas tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar alınabildiğini vurgulayan Acıbadem Adana Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Türker Egesel, “Ancak yine de erken tanı ile başlanan tedavinin sağlayacağı faydayı henüz hiçbir ilaç ya da tedavi yöntemi sağlayamıyor. Bu nedenle basit bir ağrı gibi olsa da doktorunuza başvurmalı ve erken tanı için yapılması gereken testler varsa yaptırmalısınız” uyarısında bulundu.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde daha ciddi konulara yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan durumları daha iyi değerlendirmenizde fayda var. Gizli kalmış koşullardan etkilenebilirsiniz. Öğleden sora imaj değişikliği için uygun zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Akşam saatlerinde tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabırlı olmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamınızda hareketlilik olabilir. Karar almak için uygun saatler içindesiniz. Öğleden sonra bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde aksamalar olabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İçinize dönüp, bazı şeyleri kabullenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırma isteği içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde çatışma ve kopmalar olabilir. İletişimde olduğunuz çalışma arkadaşlarınıza karşı dikkatli savunma yapmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işler için karar vermeniz gerekebilir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde karmaşık düşünceler zihninizi yorabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde iş hayatınızla ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Bazı işlerinizi yapılandırmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizdeki acele verilmiş kararlara dikkat etmenizde fayda var. Üstlerinize kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Akşam saatleri yeni şeyler öğrenmek için uygun zamanlar olmayabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı konular üzerinde daha fazla mesai harcamanız gerekebilir. Kendi fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde birlikte olduğunuz kişiyle sürtüşme olabilir. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı konularda acele karar vermemeye çalışın. İlişkileriniz sizin için kendinizi görmeniz açısından bir fark yaratabilir. Uğraştığınız işlerinizde farkındalık yaratabilecek sonuçlar çıkarabilirsiniz.  Akşam saatlerinde koşullar daha yorucu olabilir. Düşüncelerinizi rahat bırakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz işlerde karar vermeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma ve tamamlanma söz konusu olabilir. Kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde çalışma hayatınızda bazı konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. İdrak ettiğiniz konular hakkında yeni kararlar vermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kafanızı karıştıran konulardan uzak kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı hobilerinize yoğunlaştırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde beklemediğiniz tepkiler sizin bir konuda farkındalığınızı arttırabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan bazı insanlarla uğraşmanız gerekebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Sabah saatlerinde almanız gereken kararlarda acele etmeyin. Gün içinde güçlü durmanız sizin lehinize olacaktır. Akşam saatlerinde yaşanabilecek ufak ev kazalarına karşı dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yoğun bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yazışma ve konuşma yapabilirsiniz. Ticari konularda dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Çalışma ortamınızda iletişimden kaynaklanan sıkıntılar yaşanabilir. Sakin olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizi sorumlu olduğunuz konularda göstermek isteyebilirsiniz. İşlerinizi olgunlaştırmak için elinizden geleni yapmaya hazırsınız. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Çalışma hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tekİş hayatında parlamak için…
Ebru Demirhan
Ebru Demirhanİnsan Kaç Kere Doğar?
Ayşe Şengel
Ayşe ŞengelÖğretmenim Canım Benim
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaVaser lipo ile yağlardan kalıcı olarak kurtulmak mümkün
Pınar Civelek
Pınar CivelekAdnan Serter’den kış mevsimine özel saç bakımı tüyoları ve 2021 trendleri
İç Mimar Nilay Eker
İç Mimar Nilay EkerEvlerin kalbi mutfaklar için dekorasyon ipuçları
Uzm. Aile Danışmanı Şeyma Abay
Uzm. Aile Danışmanı Şeyma Abayİlişkinizde manipüle mi ediliyorsunuz?
Alp Türkalp
Alp TürkalpKoah idrar kaçırmayı artırıyor
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkSaç mezoterapisi
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaAmeliyatsız yüz germe
En Çok İzlenen Videolar
Öğrenme ve uyku arasındaki ilişkiÖğrenme ve uyku arasındaki ilişki
Beslenmenin öğrenmeye etkisiBeslenmenin öğrenmeye etkisi
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kemik kırıklarıyla ilgili doğru sanılan 5 şehir efsanesi

Kemik kırıklarıyla ilgili doğru sanılan 5 şehir efsanesi

Sedef hastalığı cilt dışında hangi hastalıkları etkiliyor?

Sedef hastalığı cilt dışında hangi hastalıkları etkiliyor?

Sigara içiyorsanız ve hızla zayıflıyorsanız dikkat! Bu hastalık...

Sigara içiyorsanız ve hızla zayıflıyorsanız dikkat! Bu hastalık...

Pandemide yaşlıların kontrol duygusu değişiyor

Pandemide yaşlıların kontrol duygusu değişiyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet