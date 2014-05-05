Sigaranın çocuk kalbine etkisi iki kat fazla!

Hamilelik sırasında sigara içmenin bebeğe zarar verdiği uzun zamandır bilinen bir gerçekti. ABD'deki Seattle Çocuk Hastanesi (Seattle Children's Hospital) tarafından yapılan bir araştırmanın bunu destekler nitelikte olduğu ve hamilelik esnasında sigara içilmesinin bebeklerin kalbine zarar verebileceği; düşük, zayıf bebek ve erken doğum riskini artırabileceği; 35 yaş üstünde ise riskin iki katına çıktığı belirtildi.



GÜNDE BİR PAKET CİNAYET GİBİ



BBC'nin haberine göre, Seattle Çocuk Hastanesi ve Washington Halk Sağlığı Okulu Üniversitesi bilim insanları 1989 - 2011 arasında kalp rahatsızlığı ile doğan 14 bin 128 çocuğu analiz etti ve aynı yıl doğan 62 binden fazla kalp rahatsızlığı olmadan doğan çocukla karşılaştırdı. Hamilelik sırasında anneleri sigara içen ve kalp rahatsızlığı olan çocukların oranıyla anneli sigara içen ancak kalp rahatsızlığı olmayan çocukların oranlarına bakıldı. Haberde, "Sonuçlar, hamilelik esnasında anneleri sigara içen bebeklerin doğuştan kalp rahatsızlığına sahip olma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu, aşırı sigara içenlerde ise (günde 20 sigaradan fazla içenlerde) riskin en yüksek seviyede bulunduğunu gösterdi" denildi.