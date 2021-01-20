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20.01.2021 - 12:15 |

Sigarayı bırakma yolları nelerdir? Sigarayı bırakmak için ne yapılmalıdır?

Özellikle sigara bağımlısı olan bireylerin hastalıklara ve diğer olumsuzluklara karşı daha hassas olduğu bilinmektedir. Bu nedenle pek çok kişi sigara bağımlığından kurtulmanın yollarını aramaktadır. Bu nedenle en çok sorulan soruların başında sigarayı bırakma yolları nelerdir? Sigarayı bırakmak için ne yapılmalıdır? İşte, merak edilen tüm detayları derledik...

Sigarayı bırakma yolları nelerdir? Sigarayı bırakmak için ne yapılmalıdır?
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Sigara toplumların hem fiziksel hem de ruhen çöküşünü hızlandıran bir etmendir. Bu nedenle pek çok devlet halkının sigarayı bırakması için çabalar göstermektedir.

Sigara nedir?

Sigara aslından en eski zamanlardan günümüze kadar gelen tütün içme alışkanlığı olarak bilinmektedir. Sigaranın ilk modelleri ilk insanların stres ile mücadele etmek için bazı yaprakları yakması ile ortaya çıkara. Bu yanan kuru yaprakların oluşturduğu dumanı içine çeken bireylerin daha mutlu olduğu tahmin edilmektedir. Devamında doğuda daha çok nargile tarzı batı da ise daha çok pipo tarzı sigaralar kullanılmıştır.

Dünya savaşı yıllarında tekel sigara sistemi dünyada oldukça yaygım olmuştur. Çünkü bu durumun temel nedeni tekel sigaraya kolay ulaşılması ve zahmet olmamasıdır. En çok ikinci dünya savaşında yaygınlık kazanan sigaranın zararları ancak 1980’lerde görülmüştü. Bu nedenle pek çok ülke sigaraya halkına bıraktırmanın yolunu aramıştır.

Türkiye de de sigaradan kurtulmak isteyen bireyler özel tedavi sürecine girmektedir. Bu tedavilerin tamamı ücretsiz olarak devlet tarafından yapılmaktadır. Bu özelliği sayesinde dünyada çok eşine rastlanır bir durum olarak görüldüğü bilinmektedir.

Sigara bırakılmaz ise sonuçları neler olur?

Öncelikle sigaranın vücuda pek çok zararı olduğu uzmanlar tarafından belirtilmiştir. Bu nedenle sigara bağımlılığından kurtulmak için ekstra çaba içinde olunmasında fayda vardır. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre sigara son derece tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir.

Özellikle aşırı sigara bağımlılığı nedeni ile uzuvlar kaybedilebilir. Bu gibi negatif özelliklerden kurtulmak için yapılası gereken en önemli iş sigara bağımlılığından kurtulmaktır. Eğer 10 yılı aşkın sigara tüketimi olursa bir süre sonra ciğerlerin % 50’si yok olacaktır. Eğer sigara bağımlılığı devam eder ise bu durum daha da karmaşık bir hal alacaktır.

Sigarayı bırakma yolları nelerdir?

İlk olarak hem devlet eli ile hem kendi çabalarınız ile sigarayı bırakma yolları bolca bulunmaktadır. İlk olarak bireylerin sigara bırakma konusunda istekli olması gerekir. Devamında yapılması gereken işlem devletin kollarında başvurmak olmalıdır. Son yıllarda oldukça yaygın olarak kullanılan nikotin bandı işlemi uygulanabilir.

Sigaranın bağımlılık yapmasının temel nedeni içinde bulundurduğu nikotinden kaynaklanmaktadır. Yani birey nikotini yenebilir ise sigara bağımlılığından da kurtulması an meselesi olur. Bunun için nikotin bandı kullanılabilir. Dudak tiryakiliği olarak bilinen evrenin geçilmesi için de sürekli bir şeyler yenilmesi gerekir.

En başında denildiği gibi eğer birey kendi iradesi ile sigarayı bırakmaya kara verir ise bu işlem daha kolay olur. Eğer bireyin zamanı yok ise sigarayı bırakmak için farklı uğraşılar ile ilgilenebilir. Bu nedenle sigarayı unutmanı yolları bulunmuş olur. Diğer en çok tutulan yöntem ise bireylerin sigara alışkanlığını azaltarak bırakmaya yönelmesi olmaktadır.

Sigarayı bırakmak için ne yapılmalıdır?

İlk olarak bireyin sigarayı bırakma konusunda ön yargılarını yenmesi ve kendinde bu gücü bulması gerekir. Ne kadar karalı ve iradeli olduğunu çevresine de bildirip onların da dikkatli olması konusunda uyarmalıdır. Devamında bireyin en sevdiği alışkanlıklarına yönelmesi veya sigarayı azaltarak bırakması önerilebilir. Sigara bağımlılığı ve dudak tiryakiliğini bırakması için ağzına kürdan alabilir. Eğer sigarayı bıraktıktan sonra bazı rahatsızlıklar gözlemlenir ise uzman bir doktora başvurmasında fayda vardır.

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