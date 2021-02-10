Siğil Nedir, Neden Oluşur? Siğile Ne İyi Gelir, Nasıl Tedavi Edilir?

Siğiller; cildin üstüne yerleşen İnsan Papilloma Virüsü şeklinde bilinen virüslerin oluşturduğu enfeksiyon türüdür. Siğiller, insan vücudunun her yerinde olabilirler. İnsan vücudunun bir yerinden bir başka yerine yayılma olasılıkları vardır. Cildin temasıyla ya da kıyafet, havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanımıyla çok kolay yayılmaktadırlar. Siğiller; göründükleri bölgeye ve çeşitlerine bağlı şekilde türlü boyutlarda, renklerde ve şekillerde bulunmaktadırlar.

Siğil Nedir?

Siğiller; insan vücudunun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan, karnabahar görüntüsüne benzer kaba dokulu, ufak, iyi huylu tümörler olarak tanımlanabilir. Siğiller; İnsan Papilloma Virüsü grubunda bulunan virüslerden kaynaklanmaktadır.

Siğil Neden Oluşur?

İnsan Papilloma Virüsü; siğillerin oluşmasının ana nedenidir. HPV virüsünün 100'den daha fazla türü bulunur. İnsan Papilloma Virüsü yani HPV, derinin üst bölümünde yer alan hücreleri etkileyerek bu sayede hücrelerin çoğalmasına ve keratinlerin de üremesine neden olur. Siğillerin çoğu zaman insanın kendi ten rengine göre oluştuğunu belirtmek önemlidir.

Siğile Ne İyi Gelir?

Siğile iyi gelen bitkisel yöntemler;

- Sarımsak; mikropları öldüren özelliği sayesinde mantar, virüs, bakteri, parazit gibi durumlara karşı korur. Sarımsak ezilerek, siğil bölgesine uygulanmalıdır. Siğil kaybolana dek tekrarlanmalıdır. Limon ilavesi yaparak da sarımsak kürü uygulanabilir.

- Hint yağı kullanmak da siğilleri yok edebilir. Birkaç hafta boyunca hint yağı kullanmak, siğillerin küçülmesine ve yok olmasına yardımcı olacaktır. Siğilin üstüne hiçt yağı sürerek, kuruması beklenmelidir. Gün içerisinde 3 defa tekrarlanmalıdır.

Siğil Nasıl Tedavi Edilir?

- Siğillerin oluşma evresi erken dönemlerdeyse merhem tedavisi yapılabilir.

- Geniş yerlere yayılan siğiller adına salisilik ve laktik asit tedavisi tavsiye edilir. Bu metotlarla siğillerin küçülmesi amaçlanır.

- Genital bölgede veya geniş dokuların üzerinde siğil ortaya çıkmışsa cerrahi yöntemler uygulanabilir. Cerrahi yöntemlerde, siğilin bulunduğu bölge uyuşturulup yakılarak temizlenir. Tedaviden sonra cilt onaran kremlerle yenilenmesine yardımcı olunur.

- Kriyoterapi tedavisiyle uygulanan bireylere, azot verilmektedir. Siğil üstüne azot verildiği zaman, siğiller birkaç defada kurur.

Siğil oluşumu ciltte fark edildiyse, kendiliğinden geçmesi adına beklememek ve göz ardı etmemek gerekir. Bununla beraber siğillerin bulaşıcı olduğu, tedavisi yapılmadığı zamanlarda daha bulaşıcı olduğu unutulmamalıdır.