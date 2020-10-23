Sıkışıklıklar olabilir

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün sabah 7:34’ten 15:16’ya kadar Oğlak burcunda boşlukta kalıyor. Dolayısı ile günün ilk yarısında kendimizi daha şanssız ve kıstırılmış hissedebiliriz. Mümkünse bu saatlerde sabırlı olmak, acele ile hareket etmemek gerekiyor. Kimi zaman bitişler, sonlanmalar da söz konusu olabilir. Saat 15:16’dan itibaren daha ümitli ve kararlı bir durum ortaya çıkıyor.

Nelerden kaçınmalı? Bugün enerji değişimi dikkat çekmekte. Güneş artık Akrep burcunda ilerlemekte. Bu yeni dönemde duygusal açıdan daha kararlı bir tavır alabiliriz. Öğleden sonra kararlı davranmak, eldeki işlere odaklanarak, enerjimizi yapıcı hale getirmek mümkün. Gelecek yönünde temel teşkil edecek şeyler yapabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/ Gece Daha derin paylaşımlar mümkün. Maya takvimine göre bugün Gece, ya da Karanlık günündeyiz. Bu gün burcu duygusal güvenliğimize ait konuların, psikolojik temaların ağır basabileceğini anlatmakta. Derinliklere yönelme eğilimindeyiz.