Sinan İsminin Anlamı Nedir? Sinan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sinan ismi kökeni Arapçadır. Dilimize Arapçadan girmiş olan Sinan ismi ülkemizde de erkek çocuklarına sıklıkla konulan bir isimdir. Türk Dil Kurumu Sinan isminin anlamını açıklamıştır. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre Sinan isminin anlamı mızrak ve süngü manasını taşımaktadır.



Sinan Ne Demek?



Ebeveynler yeni doğmuş çocukları için pek çok isim araştırması yapmaktadır. Sinan ismi de günümüzde çok sık araştırılan bir isim olmuştur. Sinan ismi dilimizde iki farklı anlam taşımaktadır. Bunlardan biri mızrak ve süngü anlamıdır. Diğer anlamı ise silahların sivri ucu manasına gelmektedir.



Sinan isminin özelliklerine bakıldığında farklı pek çok özellik ile karşılaşmak mümkündür. Bu kişiler sıcakkanlı kişilerdir. Çok kuvvetli hisleri bulunmaktadır. Bazı durumlarda hayal kırıklığına uğrayabilirler. İnsanlar ile olan ilişkilerinde oldukça düşünceli ve merhametli kişilerdir. Yaratıcı ve üretkenlerdir. Bu nedenle sanat yönleri oldukça kuvvetlidir. Mesleki açıdan yazar veya modacı olabilirler.



Çok iyi gözlemci olan bu kişiler bazı durumlarda fazla işle uğraşmaktan sıkılabilirler. Bu nedenle başladıkları işler bazen yarım kalabilir. Bu durum başarısızlıklara sebep olabilir. Lider ruhlu kişilerdir ve yaratıcı bir kişiliğe sahiplerdir. Etraflarından etkilenmezler. Her zaman kendi kararları doğrultusunda ilerlerler. Sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Cesur kişiliğe sahip bu kişiler bazı durumlarda hemen karar vermemeleri gerekebilir.



Sinan İsmi Kuranda Geçiyor mu?



Sinan ismi Arapça kökenli bir isimdir. Kur'an’da Sinan ismi geçmemektedir. Fakat Sinan ismini bebeğinize vermenizde hiçbir sakınca yoktur. Sinan ismi hiçbir şekilde dinimize ters düşen bir isim değildir.