Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Sınav öncesi başarıyı artıran uyku reçetesi
25.06.2020 - 13:17 |

Sınav öncesi başarıyı artıran uyku reçetesi

Başarının en büyük sırlarından biri de yeterli ve kaliteli bir uyku. Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Hikmet Fırat, kaliteli uykunun öğrencinin soru çözme kabiliyetini artırdığını belirterek "Sınav öncesinde sosyal medyadan uzak durun" uyarısında bulundu. Stres için ilaç kullanılır mı? Rahat uykuya dalmak için neler yapılmalı? İşte cevabı...

Sınav öncesi başarıyı artıran uyku reçetesi
ABONE OL

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, hafta sonu ÖSYM'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) gerçekleştireceğini belirterek sınavdaki başarıda uykunun önemli rol oynadığını söyledi.

Sınav öncesinde sağlıklı uykunun öğrencinin dikkatini ve problem çözme yeteneğini artırdığını vurgulayan Fırat, "Başarıyla uykuyu birbirinden ayırmanız mümkün değil. Yeterli ve kaliteli uyku, öğrencinin soru çözme kabiliyetini artırır, başarısını direkt etkiler. Sağlıklı uyku alınamadığında dikkat bozukluğu ve uykuya meyil ortaya çıkar. Dikkatsizlik başarısızlığa neden olur. Okuduğu şeyi gözünden kaçırabilir. Soruda, 'Hangisi değildir?' yazıyordur ama 'Hangisidir?' diye okursa öğrencinin başarısını direkt etkiler. Kişinin uykusunu alması bu açıdan çok önemli" ifadelerini kullandı. 

"Sınavdan 1-2 gün önce uyku düzenlemesine kendinizi alıştırın"

Kişinin sağlıklı uyuyabilmesi için uyku hijyenine dikkat etmesi gerektiğini aktaran Fırat, her gün aynı saatte uyumaya özen gösterilmesini istedi. Her vücudun bir biyolojik uyku saati olduğuna dikkati çeken Fırat, "Her gün 23.00'te uyuyan birisi, sınav var diye 21.00'de yatarsa uyuyamaz. Sınavdan bir, iki gün önce vücudunuzu uyku düzenlemesine alıştırmamız lazım." diye konuştu. 

Sınav öncesi başarıyı artıran uyku reçetesi

"Stres için ilaç kullanmayın, çay ve kahve tüketmeyin"

Fırat, saat 20.00'den sonra uykuyu kaçıracak çay, kahve, gazlı ve kafeinli içecekler tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Gençlerin günlük 6-8 saat uyuması gerektiğine değinen Fırat, şu tavsiyelerde bulundu: 

"Sınav günü öğrenci stres yaptığı için uykusu kaçabiliyor. Kesinlikle stres için ilaç kullanılmasını önermiyoruz çünkü ertesi güne daha kötü halde kalkmasına neden olabilir. Doğal yollardan uykusunu alması gerekiyor. Yatılan ortamın, ısı, ışık ve ses düzenine dikkat edin.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
YKS adaylarına sınav sabahı için altın öğütler

"Yatmadan yarım saat önce ılık bir duş alın"

Akşam yatmadan yarım önce ılık duş alın, muz ve süt tüketin, akşam yemeğini geç saate bırakmayın. Yağlı yemeklerden, tatlılardan uzak durun. Sınav öncesinde sosyal medyadan, telefon ve televizyondan uzak dursunlar. Kişi, moralini bozacak, kafasına takacak birtakım haberler okuyabilir. Yatak odasına mavi ışık yayın telefon, tablet, bilgisayar sokmayın. Uykunuz gelince direnmeyin hemen uykuya geçin."

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni fikirler içinde olabilirsiniz. Hayatınız için planlamalar yapmak size iyi hissettirebilir. Olaylara karşı ani tepkiler vermemeye dikkat etmelisiniz. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili yeni planlar yapmanız gereken olaylar yaşanabilir. Babanıza ait konular gündeminizi etkileyeceği zamanlar var. Güven arayışına girebilirsiniz. Ani tepkilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bugün masraflarınızda artış olabilir. Akşam saatlerinde parasal konular daha fazla önem kazanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Fikirlerinizin hız kazandığı, yeni planlar yapacağınız bir gündesiniz. Kısacası hareket halindesiniz. Yazışmalar ve konuşmalar gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı ilişkilerinizde ani kopmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara da zaman ayırabileceksiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda maddi yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Yeni düşünceler geliştirebilir ve maddi kaynaklarınız için yeni planlar yapabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde masraflarınızda artış olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni fikirlerle güne başlayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar var. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Kişisel hassasiyet yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde zevk aldığınız konular için harcamalarınızı abartabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Hayatınız da gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Kabullenme için girebilirsiniz. Yeni planlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaşadığınız içsel süreçleri karşınızdakilere yansıtmamaya özen göstermelisiniz. Ani tepkilerden doğan kopmalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni fikirler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Bu konuda planlar yapıp, harcamalarda bulunabilirsiniz. Arkadaş gruplarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. İşten gelen destekler sayesinde kendi zevk aldığınız konulara zaman ayırabileceksiniz. Akşam saatlerinde masraflarınızda artış olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili yeni düşünceler ve planlar içine girişebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Annenizle ilgili masraflar gündeme gelebilir. Kendinize zevk aldığınız konularla ilgilenecek zamanlar yaratabilirsiniz. İlerleyen saatlerde parasal konular önem kazanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni şeyler öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Kendinizi ifade edebilmek için yeni fikirler bulabilirsiniz. Yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.  Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak için heyecan duyuyor olabilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarda artış olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratacak olaylardan sakınmanızda fayda var. Parasal konularla ilgili yeni fikirler üretebilirsiniz. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Ani kopmalar yaşanabilir. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat edin. Zevk aldığınız konularla ilgili masraflarınız artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinize ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Birlikte yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. Zevk aldığınız konularla ilgili masraflarınızda artış yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz konulara yönleneceğiniz zamanlar olacaktır.  Akşam saatlerinde parasal konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma ortamında yeni planlamalar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeni düşünceler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha temkinli olmanızda fayda var. Yaratıcılığınızı iş hayatınıza taşıyabilirsiniz.  Akşam saatlerinde masraflarınıza dikkat etmelisiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaKarın germe
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaAmeliyatsız yüz gençleştirme
Esra Karaosmanoğlu
Esra KaraosmanoğluDunning-Kruger Sendromu
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalKazanan bilincinde günü planla
Betül Yergök
Betül YergökBaşarısızlık ve başarı algısı
Op.Dr. Ekrem Keskin
Op.Dr. Ekrem KeskinYanak gamzesi estetiği
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanKendini iyileştirmek
Esra Kemer
Esra Kemerİş ararken dijital ayak izleri
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkKompozit estetikler
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKYaz tatilinin misafiri: Korona
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Biyotin saç uzamasına yardımcı olabilir mi?

Biyotin saç uzamasına yardımcı olabilir mi?

Sınava girecek öğrencilere 6 öneri

Sınava girecek öğrencilere 6 öneri

Ananas tüketmek kadın sağlığı için faydalı mı?

Ananas tüketmek kadın sağlığı için faydalı mı?

Tükenmişlik sendromu kişide 3 farklı şekilde görülüyor!

Tükenmişlik sendromu kişide 3 farklı şekilde görülüyor!

Sıradaki Haber