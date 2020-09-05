Sinem İsminin Anlamı Nedir? Sinem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?



Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye'de 70 binden fazla kişinin Sinem adını taşıdığı tespit edilmiştir. İstanbul'da ise 16 binden fazla kişinin adı Sinem'dir. Sık tercih edilen isimlerden biri olan Sinem, geçmişte de şimdi olduğu gibi oldukça revaçtaydı.



Sinem Ne Demek?



Kelimenin kökeni: ''Sine''



Sinem kelimesinin sözlük anlamı Göğüs'tür. Kelimeye getirilen iyelik eki 'im'' kelimenin hem anlamını hem de yapısını değiştirmiştir. Sinem, mecazi olarak gönül, yürek, kalp anlamlarına gelir.



Örnek Cümle: Onun acısı sinemi yaktı.



Örnek cümlede de görüldüğü üzere sinem kelimesi, kalbim, gönlüm anlamında kullanılmıştır. Günümüzde sevgi sözcüğü olarak da kullanılan Sinem, tıpkı Canan kelimesi gibi ''sevilen, sevgili'' manalarını taşır. Sinem başka kelimeler ile bir arada kullanıldığında tamlama olur. Bu tamlamaların her biri farklı anlamlara gelir.



1- Sine-i Millet:



Uzun yıllardan beri siyasi bir kavram olarak kullanılan tamlamadır. Kısaca sine-i millet halkın arasına karışmak, halk hareketi başlatmak, meclisi terk etmek, yüzünü millete dönmek gibi anlamlara gelir.



2- ''Olmaz sine-i sad pareme

Çare bulunmaz bilirim yareme''



Ünlü gazeteci, şair ve tiyatro yazarı Namık Kemal tarafından kaleme alınmış güftedir. Hacı Arif Bey tarafından bestelenmiştir. Bu dizede ''Sinem'' kelimesi ''Kalp'' anlamında kullanılmıştır. Şair ilk dizede yüz parça olmuş kalbine iyi gelecek bir ilaç olmadığını ifade eder.



3- Sine-i Püryan:



Türk Edebiyatında sıklıkla kullanılan tamlamalardan bir diğeri Sine-i Püryan'dır. ''Paramparça olan kalp'' anlamına gelir.



Sinem İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Sinem, Arapça değil Farsça kökenli bir kelimedir. Kuran'ın hiçbir ayetinde ''Sinem'' ismi geçmiyor.